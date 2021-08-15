Son dakika: Çift aşı olanlara uyarı... Liste güncellendi! Bu 21 belirtiye dikkat
Koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında son sürat sürerken İngiltere'den aşı olanlar için flaş bir uyarı geldi. Uzmanlar çift aşı olanları uyardı ve semptom listesini güncelledi. İşte aşı olanlarda en sık görülen belirtiler...
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Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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190 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
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Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
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ÇİFT AŞI OLANLARA UYARI
Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.
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İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
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SEMPTOMLAR GÜNCELLENDİ
ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında belirti listesi güncellendi. Geçtiğimiz dönemde 4 ana semptom üzerinde duran bilim insanları sayısı 21'e çıkardı.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
İngiliz uzmanlara göre, çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...
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1- Yüksek ateş 2- Titreme 3- Devamlı öksürük
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4- Koku kaybı veya değişikliği 5- Tat kaybı veya değişikliği 6- Baş ağrısı
10- Deri döküntüsü 11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler 12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
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13- Nefes darlığı 14- Göğüs ağrıları 15- kas ağrıları
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16- Boğuk ses 17- İshal 18- İştahsızlık
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19- Karın ağrısı 20- Burun akması 21- Hapşırma
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Uzmanlar aşı olanların da Delta'ya yakalanabileceğinin ancak aşının hastaneye yatışı önlediğinin altını çiziyor. Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte aşıların Delta'ya karşı koruma oranları...
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Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.
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Bu oran yeni çalışmalar sonrası azaldı. Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu açıkladı.
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Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.