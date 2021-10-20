Son dakika: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi.
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılar ile ilgili çok önemli bir paylaşımı yaptı.
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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü.
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CDC AÇIKLADI
Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkemizde de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
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CDC bir süredir yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Söz konusu araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.
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DİKKAT ÇEKEN AŞI DETAYI
CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.
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AŞI KARŞITLARININ 'KANIT'I ÇÖKTÜ
Özellikle ABD'de virüse karşı bağışıklık kazanmak için aşılara gerek duyulmadığını savunan grubun haksızlığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) araştırması ile bilimsel olarak çürütüldü.
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CDC, Kovid-19 aşısı olmayanların virüsten ölme olasılığının olanlara oranla 11.3 kat daha fazla olduğunu belirledi.
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Yine aynı çalışmaya göre, koronavirüs aşısı olmayanların virüsü kapma olasılıkları aşı olanlara oranla 6.1 kat fazla. Başka bir deyişle aşının enfeksiyon ve ölümleri azalttığı bir kez daha kanıtlandı.
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YAŞ GRUBUNA GÖRE DEĞİŞİYOR
CDC ayrıca Kovid-19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.
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İŞTE AŞININ YAN ETKİLERİ
Öte yandan pek çok ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları ve doktorlar aşılarda görülen yan etkileri açıkladı. İşte koronavirüs aşılarından sonra görülen en yaygın yan etkiler...
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İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.
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Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.
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Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.
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Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.
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Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.
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CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA!
CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.