MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon Dakika: Canlı Altın fiyatları kuru ve uzman yorumları 22 Ekim: Ons, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram altın 488 lira seviyesinde...
GeriEkonomi Son Dakika: Canlı Altın fiyatları kuru ve uzman yorumları 22 Ekim: Ons, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram altın 488 lira seviyesinde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 18:13 | 

Son Dakika: Canlı Altın fiyatları kuru ve uzman yorumları 22 Ekim: Ons, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram altın 488 lira seviyesinde...

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların en fazla odaklandığı konulardan oldu. 22 Ekim Perşembe günü altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 481 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.920 dolar seviyesinde hareket etti. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum, gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. Diğer yandan altın alım satımı yapmayı düşünenler hafta sonuna doğru uzmanların altın yorumlarını mercek altına aldı. Peki, ons, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, 22 Ekim altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu günün internette en çok takip edilen soruları oluyor. Altının gram satış fiyatı bu sabah 481 liradan güne başladı. Bu değerin ardından yatırım altınlarında düşüş yaşandı. Peki altın fiyatlarındaki bu hareketlenme için uzmanlar ne yorum yapıyor? İşte altın fiyatlarının bugün kü değeri ve piyasalardaki son durum

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 481 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 479.42 lira, en yüksek ise 488 lira seviyesini görürdü.Ons altın gün içerisinde en yüksek 1922 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise 1916 dolardan işlem görüyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2Kapalıçarşıda altın fiyatları
Abone Olgoogle-news

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

22 Ekim Perşembe günü altın fiyatları Kapalıçarşı'ya yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 484,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 484,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,60 485,80 484,60 484,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.200,00 3.221,00 3.193,00 3.214,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 442,00 446,00
Lira(Tam) Ziynet 3.127,00 3.147,00 3.121,00 3.141,00
Yarım Ziynet 1.564,00 1.574,00 1.560,00 1.570,00
Çeyrek Ziynet 782,00 787,00 780,00 785,00

3
Abone Olgoogle-news

ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin gelen ılımlı açıklamalar altının ons fiyatını desteklerken; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının yükselmesi risk iştahını düşürerek güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor.

4ALTINA OLAN TALEP YENİDEN Mİ GÜÇLENİYOR
Abone Olgoogle-news

ALTINA OLAN TALEP YENİDEN Mİ GÜÇLENİYOR?

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım DanışmanıOns altın sabah saatlerinden bu yana 1900 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Piyasalarda, ABD teşvik paketine dair iyimserliğin sürüyor olması, ons altının da yukarı yönde hareketini destekliyor çünkü dolar negatif. Aslında, altın için orta ve uzun vadede yükselen trendini koruması bekleniyor. Bu süreçte, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişmesi nedeniyle altında satışlarla karşılaşılabilir.

5
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz günlerde, yeniden 1900 dolar seviyesinin altına doğru gevşeyen ons altın yerleşik bir alan oluşturamadığı için yerini tepki alımlarına bıraktı. Bugün içinde teşvik paketine dair olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmaya umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar zaten piyasalara nefes aldırmış durumda.Seçimlere günler kala pakete dair beklentiler bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yarın, ABD Başkanı D. Trump ile Demokrat Aday Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Trump sert söylemlerine devam ediyor. En son, Biden’ın FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

6
Abone Olgoogle-news

Kısacası, seçimlere doğru iki aday arasındaki tansiyon devam edebilir. Anketlerde, son dönemde Biden’ın önde olduğuna dair sonuçlarda konuşuluyor. Bu durumda, Trump’ı sinirlendiren bir başka etken. Kısacası, ABD’de siyasi gündem yoğun ve bu süreçte ons altında da hareketlilik devam edebilir. Altında 50 günlük ortalama 1924 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda ve bu direncin üzerine doğru hareketinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1932-1937 dolar dirençlerine doğru taşıyabilir.

7
Abone Olgoogle-news

Geri çekilmelerde psikolojik destek 1900 dolar seviyesinden geçiyor. Bu desteğin altına doğru gevşemeler oluşabilir. Ancak kalıcı olabilirse satışların devam etmesini bekleyebiliriz. Piyasadaki risklerin sürmesi, ABD ve Avrupa’da vakaların artması, Avrupa’nın kısıtlamalara kademeli bir şekilde yeniden başlaması nedeniyle ons altında oluşabilecek satışların kısa soluklu olabileceğini düşünüyorum.

8
Abone Olgoogle-news

Gram altın 483 TL çevresinde zaman zaman ons altına bağlı olarak geri çekilmeler görülüyor. Ancak mevcutta pozisyonlar gram altında korunabilir. Geri çekilmeler ilave alım yönünde değerlendirilebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi