Son dakika... Çalışanların emeklilik tablosu nasıl olacak? 1999 ve sonrası arasındaki farklar

Tabi bir de 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girip de gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanların yaştan dolayı emeklilikleri var. Buna göre de 1 Mayıs 2008 de dahil olmak üzere bu tarihten sonra işe girenler 5400 prim ödeme gün sayısına göre emekli olabilecekler. Tabloda, yaş nedeniyle emeklilik şartlarının neler olduğunu detaylı bulabileceksiniz.