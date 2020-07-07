Son dakika... Çalışanlar dikkat: Nasıl daha az vergi ödenir? İşte cevabı...

Masrafları kabul edilen ‘küçük çocuk’ olarak; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar kastediliyor. Beyanname verecek olan çalışanlar, Gelir Vergisi Yasası’nın 89. maddesinde yazılı olan ve ödenecek vergiyi azaltabilecek olan bağış ve yardımları da gösterilen sınırlar çerçevesinde vergi hesabında indirim olarak dikkate alabilirler.