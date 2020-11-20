Ekonomi Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 08:03 | 20 Kasım 2020 - 08:03

Son dakika... Buraya yatırım yapanlar yaşadı! Arsa fiyatları yüzde 107, tarla fiyatlarıysa yüzde 100 arttı

Çanakkale tarihi önemi, doğal güzellikleri ve ticari kapasitesi ile önde gelen illerden biri ve en çok göç alan iller arasında üst sıralarda yerini alıyor.