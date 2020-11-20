Son dakika... Buraya yatırım yapanlar yaşadı! Arsa fiyatları yüzde 107, tarla fiyatlarıysa yüzde 100 arttı
Çanakkale tarihi önemi, doğal güzellikleri ve ticari kapasitesi ile önde gelen illerden biri ve en çok göç alan iller arasında üst sıralarda yerini alıyor.
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Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasına yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması bölgedeki gayrimenkul değerlerinde artışa sebep oldu.
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Endeksa.com'un verilerine göre Çanakkale’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 51, konut imarlı arsa fiyatları yüzde 107, tarla, bağ ve bahçeler ise yüzde 100 oranında artış gösterdi.
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Çanakkale genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 901 TL, ortalama konut fiyatı 322 bin 11 TL, ortalama arsa metrekare satış fiyatı 596 TL, ortalama arazi metrekare satış fiyatı ise 40 TL.
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İlçeler: Çan
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.026
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 254
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28
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İlçeler: Yenice
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.157
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 320
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 24
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İlçeler: Gelibolu
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.255
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 313
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28
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İlçeler: Biga
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.292
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 531
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25
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İlçeler: Bayramiç
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.298
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 204
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17
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İlçeler: Lapseki
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.320
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 680
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 73
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İlçeler: Eceabat
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.501
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 904
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 29
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İlçeler: Ezine
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.697
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 604
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 35
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İlçeler: Merkez
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.041
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.521
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 83
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İlçeler: Ayvacık
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.685
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 557
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 49
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İlçeler: Gökçeada
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.746
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 530
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 72
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İlçeler: Bozcaada
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 13.683
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 219