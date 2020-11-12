Son dakika... Bunu çoğu kişi bilmiyor! Emeklilikte yüksek maaş almak isteyenlere öneriler

Anlayacağınız emekli maaşı hesaplaması zor ve karmaşık. O nedenle de, ‘maaşım ve yaşım bu, şu kadar yıl çalışıyorum, şu kadar prim günüm var, emekliliğime de şu kadar zaman var, ne kadar maaş alırım?’ sorusunun cevabı pat diye verilemez.