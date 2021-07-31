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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 - 10:24 | 

Son dakika... Bugün son gün! Otomobil alacaklar dikkat... Fiyatlar artabilir

Otomobil fiyatlarına Temmuz ayında da zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. Temmuz ayının son günü gelirken Ağustos ayında otomobillere zam gelmesi bekleniyor

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Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı.

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.

Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillere zam yapılması bekleniyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

2

Alfa Romeo Giulia 879.950 lira

3

Audi A3 Sportback 464.578 lira

4

BMW 1 Serisi 458.500 lira

5

Citroen C3 181.800 lira

6

Dacia Sandero 164.900 lira

7

Fiat Egea 159.900 lira

8

Honda Civic 312.600 lira

9

Hyundai i10 161.623 lira

10

KIA Rio 175.900 lira

11

Mercedes A200 541.000 lira

12

Mitsubishi Space Star 189.900 lira

13

Nissan Note 208.500 lira

14

Opel Corsa 189.900 lira

15

Peugeot 208 199.000 lira

16

Renault Clio 169.900 lira

17

Seat Ibiza 177.000 lira

18

Skoda Fabia 209.300 lira

19

Toyota Corolla 220.200 lira

20

Volkswagen Polo 216.200 lira

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