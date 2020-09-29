Son dakika... Bu ildekiler kiradan kazandı! 1 yılda yüzde 26 arttı

İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte hangi ilde ne kadar kira artışı yaşandı, hangi şehirlerde konut sahibi olanlar kiradan kazandı... 15. sırada Konya yer alıyor. Konya'da bu sene yıllık değişim oranı yüzde 7,06. Ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 8 TL olarak belirlenmiş durumda. İstanbul ise 14. sırada. Kiraların yıllık değişim oranı yüzde 7,28'ken ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 16 TL olarak belirlenmiş durumda. 13. sırada Kayseri yer alıyor. Kayseri'de kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 6 TL. Yıllık değişim oranı ise yüzde 9,17. 12. sıradaki Hatay'da kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 7 TL ve yıllık değişim oranı yüzde 9,71 olarak belirlendi. Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 10,87Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 12,06Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 12,75Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 12,88Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 13,91Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 14,12Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 15,97Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 17,99Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 18,74Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 12 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 18,39Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TLYıllık değişim oranı: Yüzde 26,02