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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 08:40 | 

Son dakika... Bu ildekiler kiradan kazandı! 1 yılda yüzde 26 arttı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre, konut kiraları son bir yılda Türkiye genelinde yüzde 12 arttı.

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İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte hangi ilde ne kadar kira artışı yaşandı, hangi şehirlerde konut sahibi olanlar kiradan kazandı...

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15. sırada Konya yer alıyor. Konya'da bu sene yıllık değişim oranı yüzde 7,06. Ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 8 TL olarak belirlenmiş durumda.

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İstanbul ise 14. sırada. Kiraların yıllık değişim oranı yüzde 7,28'ken ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 16 TL olarak belirlenmiş durumda.

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13. sırada Kayseri yer alıyor. Kayseri'de kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 6 TL. Yıllık değişim oranı ise yüzde 9,17.

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12. sıradaki Hatay'da kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 7 TL ve yıllık değişim oranı yüzde 9,71 olarak belirlendi.

611. sıradaki il Bursa
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11. sıradaki il Bursa

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 10,87

710. sıradaki il Kocaeli
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10. sıradaki il Kocaeli

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,06

89. sıradaki il Manisa
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9. sıradaki il Manisa

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,75

98. sıradaki il İzmir
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8. sıradaki il İzmir

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,88

107. sıradaki il Mersin
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7. sıradaki il Mersin

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 13,91

116. sıradaki il Ankara
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6. sıradaki il Ankara

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 14,12

125. sıradaki il Adana
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5. sıradaki il Adana

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 15,97

134. sıradaki il Diyarbakır
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4. sıradaki il Diyarbakır

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 17,99

143. sıradaki il Şanlıurfa
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3. sıradaki il Şanlıurfa

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,74

152. sıradaki il Gaziantep
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2. sıradaki il Gaziantep

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 12 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,39

161. sıradaki il Antalya
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1. sıradaki il Antalya

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 26,02

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