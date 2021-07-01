SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte yeni normalleşme kararları
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih için geri sayım başladı. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı ise kısıtlamaların kaldırılacağı tarih için 1 Temmuz tarihini işaret gösterdi. Koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından 1 Temmuz'da üçüncü normalleşme dönemine girecek olan Türkiye'de sokak kısıtlamaları bu hafta son kez uygulanacak. Gözler şimdi 3-4 Temmuz bu hafta sonunda. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili tüm bilgiler.
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesinin ardından 3. normalleşme için yol haritasını belirleyen Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz sonrasında sokağa çıkma yasağının kaldırılması için karar aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. Bu tarihten sonra yasak olmayacak. Bu hafta sonunda ise sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
Genelgeye göre, 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Bu bilgiler kapsamında bu hafta 29 30 Haziran'da akşam saat 22.00'da başlayan kısıtlamalar uygulanacak. 1 Temmuz sabahı sokak yasakları kaldırılacak.
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BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:
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"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. "
Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre bu hafta sonunda sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.