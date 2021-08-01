Son dakika... Bu fotoğraf bugün çekildi! Mazı'dan böyle tahliye edildiler...

Yangına 1 helikopter, 30'a yakın arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserleri ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor. Bölgede arama kurtarma gönüllüleri ile sivil vatandaşlar da çalışmalara katkı sağlıyor.