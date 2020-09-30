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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bu durumda kıdem tazminatı alamazsınız! Prim iadesinde önemli detay...
GeriEkonomi Son dakika... Bu durumda kıdem tazminatı alamazsınız! Prim iadesinde önemli detay...
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Hürriyet
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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 07:18 | 

Son dakika... Bu durumda kıdem tazminatı alamazsınız! Prim iadesinde önemli detay...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan köşesine gelen soruları yanıtladı. İşte kıdem tazminatından prim iadesine emeklilikten doğum borçlanmasına kadar önemli detaylar...

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1Primlerinizi iade alabilirsiniz
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Primlerinizi iade alabilirsiniz

Soru: 58 yaşındayım. 1992’de sigorta girişim, 1108 günüm var. Primlerimi geri alabilir miyim? Leyla K.

2
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Cevap: Emeklilik yaşınız geldiği ve prim gün sayınız, çalışma yılınız emekli maaşı almaya yeterli olmadığı için SGK’dan, kendi adınıza ödediğiniz primlerinizi iade alabilirsiniz. İşveren payı ve işsizlik sigortası için kesilen primleri iade alamazsınız. İade için SGK’ya başvurabilirsiniz.

3Emeklilik için 53 yaşını bekleyeceksiniz
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Emeklilik için 53 yaşını bekleyeceksiniz

Soru: 6.847 prim gün sayım var. 26.12.1979 doğumluyum. 24.07.1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olurum? Sevgi K.

4
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Cevap: 4/A’lı olarak çalıştığınızı tahmin ediyorum. Buna göre 24 Mayıs 1996 ila 23 Mayıs 1997 ilk işe giriş tarihi olanlar 20 yıl çalışıp, 5900 prim gün sayısını doldurduğunda, 53 yaşında emekli olabiliyor. Sizin durumunuzda prim gün sayınız ve çalışma yılınız dolmuş. Emeklilik için 53 yaşını bekleyeceksiniz.

5Tatil günleri izin süresinden sayılmaz
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Tatil günleri izin süresinden sayılmaz

Soru: Yıllık izin hesabında haftanın tamamında çalışma olamaması durumunda cumartesi günleri yıllık izinden sayılmaktadır. Cumartesi çalışılmayan bir işyerinde cuma gününe kadar çalışma yapılıp, cumartesi yıllık izin başlatılabilir mi? Sefer D.

6
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Cevap: İş Kanununa göre bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz. Eğer izin süresi tatil günlerine denk gelirse, izin süresi sonuna eklenir.

7Staj süresi sayılmıyor
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Staj süresi sayılmıyor

Soru: 1971 doğumluyum, 2.1.1987 tarihinde stajdan dolayı sigorta başlangıcım var. SGK prim gün sayım 9956 ve halen devam etmekte. 2022 tarihinde mi, 2021 tarihini mi emekli olurum? Orhan S.

8
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Cevap: Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. Staja başladığınız tarih emeklilik yaşınızı etkilemez. Emeklilik priminin ilk yattığı tarih önemli, çünkü bu tarihe göre prim gün sayınız, çalışma yılınız ve emeklilik yaşınız geçerli olacak.

9Kıdem tazminatı alamazsınız
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Kıdem tazminatı alamazsınız

Soru: 8 Ekim 2004 tarihinden beri özel bir bankada çalışıyorum. 7000 prim günüm dolduğunda istifa edersem tazminatımı alabilir miyim? Aslı T.

10
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Cevap: İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar, 15 yıl çalışıp ve 3600 prim gün sayısını yerine getirmeleri halinde kıdem tazminatını alabiliyor. Sizin ilk işe giriş tarihiniz 2004 olduğu için kıdem tazminatını alamazsınız.

11Doğum borçlanması ile erken emekli olabilirsiniz
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Doğum borçlanması ile erken emekli olabilirsiniz

Soru: 1.6.1989 SSK girişliyim. 4/A’lı olarak 4360gün, 4/B’li olarak da 10 ay 29 gün sigortam var. 1970 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Figen B.

12
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Cevap: 20 yıl çalışıp, 5375 gün prim ödeyip, 46 yaşında emekli olabiliyorsunuz. 686 gün prim gün sayısı eksiğiniz var. Aralıksız çalıştığınızı düşünürsek, 20 yıl çalışma yılını doldurmuşsunuz, yaşınız da 50. Emeklilik yaşınızı da doldurmuşsunuz.

13
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Bu durumda prim gün sayınız eksik. Bu durumda 2022 yılında emekli olabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa, doğum borçlanması yaparak, erken emekli olabilirsiniz.

14Emekli olamazsınız, prim iadesi alabilirsiniz
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Emekli olamazsınız, prim iadesi alabilirsiniz

Soru: Annem 64 yaşında, 1978 yılında 3 ay sigortalı olarak çalışmış. Annemin emekli olabilmesi için ne yapmamız gerek? Murat B.

15
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Cevap: Annenizin yaşı 64 olsa da ne prim gün sayısı ne de çalışma yılı açısından emekli olabilme imkanı yok. Ancak anneniz, 19787’deki 3 aylık çalışma süresi içinde kendi adına yatırılan primleri iade alabilir.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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