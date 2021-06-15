Son dakika... Brüksel’de tarihi toplantı, tarihi temaslar! NATO'da zirve içinde zirve

ABD Patriot’ları vermedi. Biz de S-400’ü almak durumunda kaldık. Böyle bir süreçten geliyoruz. Bu konularda savunma sanayiinde neler yapabiliriz? ‘Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız aralarında görüşsünler’ dedik. Görüşme sonrasında bizler adımları atalım kararına vardık. Bizim 100 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı. 22-23 milyar dolar civarında. Bizim bunları aşmamız gerekiyor. Bu konuda mutabakatımız oldu.