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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... BMC’nin yerli üretim SUV’u Tulga! Satışa çıkacak mı? İşte merak edilenler…
GeriEkonomi Son dakika... BMC’nin yerli üretim SUV’u Tulga! Satışa çıkacak mı? İşte merak edilenler…
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Ekonomi
Fotoğraflar: Burak Taşçı
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 07:16 | 

Son dakika... BMC’nin yerli üretim SUV’u Tulga! Satışa çıkacak mı? İşte merak edilenler…

BMC’nin ürettiği zırhlı araçlardan biri olan Tulga heybetiyle beğeni topladı. Adı miğfer anlamına gelen Tulga 7 kişiyi taşıyabiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Boş ağırlığı tam 7250 kilo. Tamamen zırhlı ve taşıma kapasitesiyle birlikte 8 tona çıkıyor. Yerli üretim olan BMC’nin ürettiği görkemli balistik korumalı devriye müdahale aracı 4X4 Tulga SUV görüntüsüyle adeta büyülüyor.

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MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilenen devasa görünümlü Tulga’nın uzunluğu 4875 milimetre seviyesinde. Yerden yüksekliği 2070 milimetre, genişliği ise 2050 milimetre. 6 personel ve 1 sürücü taşıyabilen Tulga’nın kalbinde ise 4.5 litrelik turbo intercooler dizel motor yatıyor.

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4 silindirli devasa motor 2500 devirde 250 beygir güç üretiyor. 1500-1800 devir aralığında 800 Nm tork üreten Tulga 6 ileri tam otomatik tork konventörlü şanzımanla yol alıyor.

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Maksimum 130 kilometre hıza ulaşan Tulga, 400 kilometre menzile sahip. -32 ve 50 derece sıcaklıklarda çalışabilen Tulga’da balistik koruma bulunuyor.

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24 volt 100 amperlik çift akü kullanan Tulga’nın alternatörü 180 amper elektrik üretiyor. Disk tipi frenlere sahip olan Tulga’da 16.5 inçlik lastikler bulunuyor.

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Ön ve arka süspansiyon sisteminde bağımsız çift salıncak bulunuyor. Ön ve arkada diferansiyel kilidi bulunan Tulga çok ağır arazi şartlarında ilerleyebiliyor.

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İŞTE TULGA’DA BULUNAN DİĞER ÖZELLİKLER

Klima, bağımsız ek ısıtıcı, arazi lastikleri patlasa da gidebilir, hız sabitleme, lastik basınç izleme sistemi, şerit değiştirme ve kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, 360 derece kamera farkındalık sistemi.

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Telsiz, Intercom, gece görüş sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, multimedya sistemi, USB bağlantısı, video kaydedici, yanmaya dirençli araç boyası, kurtarma vinci, atış mazgalı, silah mahvesi, karartma modu.

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SİVİLLERE SATIŞI YAPILMAYACAK

Fuar alanında bulunan mühendisler, aracın sivillere satışının yapılmayacağını, askeri amaçlarla özel üretildiğini ve askeri personel taşımak, devriye atmak için kullanılacağını söyledi.

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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