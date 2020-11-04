Son dakika... Birçok kişi bunu bilmiyor: Çift maaş hakkınız var

Cevap: Anlattığınız durumda işveren düşük ücretle bordro düzenliyor. Yani, sigorta primini kaçırıyor ve İş Kanunu’na göre suç işliyor demektir, cezası da çok ağır. Bu durumda çalışan olarak siz işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ancak, işverenin size elden para verdiğini, prim kaçırdığını ispat etmeniz gerekiyor. Bunun için de hukuki yola başvuracaksınız.