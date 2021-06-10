Son dakika: Bir ülke daha adım attı... Gerçek ölü sayısını açıkladı
Meksika ve Peru'nun ardından bir ülke daha virüse bağlı ölüm sayılarını revize etti. Hindistan'da eksik ölüm kayıtlarının eklenmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi. İşte 'virüsün yeni merkezi' olarak anılan Hindistan'daki gerçek ölü sayısı...
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Neredeyse iki yıldır süren koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde 4 milyona yakıninsanın canına mal oldu. Virüs on milyonlarca insana bulaştı. Ancak pek çok ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor tartışmaları sürüyor.
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Bu ülkelerden biri olan Peru, Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etmiş ve gelen uyarılar sonrası Peru, yeni koronavirüs tablosunu açıklamıştı.
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Uzmanlar, resmi istatistiklerde gerçek ölüm sayısının eksik sayıldığı konusunda uyardıktan sonra, yetkililer ölü sayısını 69 bin 342'den 180 bin 764'e revize etmişti. Başka bir deyişle gelen uyarılar sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat arttı.
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Resmi açıklama sonrası Peru 00 bin kişi başına 548 ölümle kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke olmuştu. Peru'nun ölüm sayılarını revize etmesi sonrası 100 bin kişide 304 ölümle Macaristan ikinci sıraya gerilemişti.
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Peru'nun ardından Meksika da benzer bir adım atmış ve Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellenmişti.
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Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtilmişti.
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Meksika Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı 2'nci ülke olarak biliniyor. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke konumunda bulunuyor.
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Koronaya bağlı ölüm sayılarını güncelleyen ülkeler kervanına Hindistan da katıldı. Hindistan'da eksik ölüm kayıtlarının eklenmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bin 676'ya çıktı.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 94 bin 52 Kovid-19 vakası ve Bihar eyaletindeki eksik ölüm verilerinin eklenmesiyle virüse bağlı 6 bin 148 can kaybı kaydedildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 183 bin 121'e, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı ise 359 bin 676'ya çıktı.
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Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.
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DÜNYA REKORU!
Öte yandan Hindistan'da son 24 saatte 151 bin 367 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün, kısmen hafiflediği gözleniyor. Ülkede, iyileşme oranının yüzde 94,8 olduğu kaydedildi. ülkede, günlük can kaybında dünya rekoru kırıldı.
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Dünyada bir önceki en yüksek günlük can kaybı sayısı 12 Şubat'ta 5 bin 444 olarak ABD’de kaydedilmişti. Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 242 milyon 726 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.
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Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.