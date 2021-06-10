Son dakika: Bir ülke daha adım attı... Gerçek ölü sayısını açıkladı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 94 bin 52 Kovid-19 vakası ve Bihar eyaletindeki eksik ölüm verilerinin eklenmesiyle virüse bağlı 6 bin 148 can kaybı kaydedildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 183 bin 121'e, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı ise 359 bin 676'ya çıktı.