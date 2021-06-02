Son dakika... BionTech'ten sevindiren haber: Aşının sırrı 'T hücresi yanıtı'... Etkinliği uzun sürecek!

Öte yandan bu aşı yeni bir teknoloji olmasından dolayı son dönemlerde çok sayıda asılsız iddia ve komplo teorisinin merkezinde bulunuyor. Ancak bu iddiaların herhangi bir bilimsel dayanağı yok. İnsanların genetik yapısını ya da DNA'sını değiştirmek gibi bir durum da söz konusu değil.