Son dakika: Bill Gates'ten yeni uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!

Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.