Son dakika... Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca ve Prof. Uğur Şahin'den müjdeli haberler... Corona virüsü aşısında rahat nefes alıyoruz
Son dakika haberi... Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran itibarıyla atılacak normalleşme adımlarına kilitlenmişken, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün hayli önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin katıldığı toplantı sonrası Türkiye'ye rahat bir nefes aldıran açıklamalar peş peşe geldi. Prof. Dr. Şahin, 120 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakan Koca ise Türkiye'ye gelecek aşıların tarihlerini paylaşıp yeni hedef olarak haziran ayına işaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya merkezli BioNTech firmasıyla yapılan Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Uğur Şahin'in de katıldığı basın toplantısına Bakan Koca sevindiren bir haberle başladı:
"GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"
* Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.
* Uğur Hocam vatandaşımızın sizden duymasını istediği bazı konuları sıralamak istiyorum. Ama öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu, son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz. 60 milyona, devamında 90 milyona, en son 120 milyon dozda anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu.
Bakan Koca'nın sözü verdiği Prof. Dr. Uğur Şahin şunları söyledi: Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakan'ın anlattığı gibi aralıktan beri beraber konuşuyoruz ve Türkiye'ye bizim uyguladığımız aşıyı nasıl iletiriz diye. Aralıkta ilk defa bir buçuk milyonu konuştuk ve Sayın Bakanım sağ olsun her 2-3 hafta arada istediği dozları yükseltti. Bugün tamamı 120 milyon doz olarak imza attık ve çok mutluyum.
UĞUR ŞAHİN: HAZİRAN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ GELİYOR
* Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğinde anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.
BAKAN KOCA: SOMUT İCRAATI GÖRMEK İSTİYORUZ
Uğur Şahin'in ardından Bakan Koca şunları söyledi: Haziranda ilki 30 milyon ama 15 Haziran'a kadar 14.2 milyonu günbegün arkadaşlar planlamışlar. Şu ana kadar 6.1 milyon dozu bize şu ana kadar teslim edildi. Gelecek, olacak demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da bu aşıya erişmek istiyor.
Prof. Dr. Şahin: Sayın bakanımla telefonda çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ben de imkan olunca evet diyordum. Elimizde garanti olmadığı zaman hayır diyordum. Şimdi dediğiniz rakamları elimizde imkan var, bir problem çıkmazsa zamanında yollayacağız.
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz ... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.
BIONTECH 30'DAN FAZLA VARYANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ
Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.
Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur. Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.
Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.
Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.
Bakan Koca: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var. Üretim ve başka projeleri de o dönemle inşallah görüşmüş oluruz.
Prof. Dr. Şahin: Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istiyoruz.
Bakan Koca: Özlem Hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada aşının da gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini, altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir-bir buçuk, hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. O da sizin elinizde.
Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için.
Bakan Koca: Filyasyon, sağlık altyapımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü ve aşı kampanyasında nasıl bir sistemle bunu gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek isteriz. Sizin ifadenizle 'Birlikte, Allah'ın izniyle beraber başaracağız.'
BİRİNCİ HEDEF: VAKALARDAKİ DÜŞÜŞÜN KALICI HALE GELMESİ
Özellikle bugüne kadar, 4.5 milyon anlaşmadan, aralıkta yapılan anlaşmadan 120 milyona kadar çıktığımız ve artık imzalanmış olan eylül sonuna kadar da bu tedarikin tamamlanacağı ilk haziran ayı itibarıyla 6.1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu.
Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf ediyor olmuş olacağız.
Artık yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz.
Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum.
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