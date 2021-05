Son dakika... Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca ve Prof. Uğur Şahin'den müjdeli haberler... Corona virüsü aşısında rahat nefes alıyoruz

YATAK DOLULUK, YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI Vaka sayısı düşmesiyle birlikte hastaneye yatış, devamında yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı ve vefat eden kişi sayısına giderek etkisini göstermeye başlar. Şu dönemde vaka sayısıyla birlikte bizim pandemiye ayırdığımız yatak sayımız Türkiye'de toplamda 10 bin 428 idi. şu an 10 bin 428 yatağımız pandemi için ayrılmış durumda. Toplam yatak sayımız 242 bin. Toplam erişkin yoğun bakım sayımız ise 31 bin 732. Bunun 10 bin 428'ini pandemiye ayırdık.



Bunun yüzde 53.49'u dolu, yani neredeyse yarısına yakını boş. Serviste ise toplam yatak sayımız 242 bin. 242 bin yatağın 41 bininin ayırdık pandemi, kovid hastaları için. 41 bin yatağın yüzde 35'e yakını dolu, 34.72. Yani neredeyse 3'te 2'si şu an boş. Güçlü bir sağlık altyapımızın olduğunu göstermek için bu rakamları söylemek istiyorum. Vakaların azalması yoğun bakıma geç yansıdığı için önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini, ama önemli olan şu an düşmüş olan 9 bin 300'lere düşmüş vaka sayısının kalıcılığını sağlayabilmek.