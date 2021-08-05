Son dakika: Bilim insanlarından yeni salgın uyarısı... Korona ile birleşebilir!
Dünya, koronavirüsün (Kovid-19) en baskın varyantı Delta'ya karşı mücadele ederken bilim insanlarından yeni bir salgın uyarısı geldi.
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Dünya yaklaşık 2 yıldırı koronavirüsün pençesinde... 200 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla cana mal oldu.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise Delta.
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DSÖ tarafından 'endişe verici' olarak sınıflandırılan Delta'nın dünya genelindeki vaka artışının baş sorumlusu olduğu belirtiliyor. Zira Delta'nın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.
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DELTA BİTMEDEN YENİ UYARI
Dünya Delta'ya karşı mücadele ederken bu varyanttan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan İngiltere'den çok konuşulacak bir uyarı geldi.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar bir Norovirüs salgını ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu ve tarih verdi.
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'KOVİD İLE BİRLİKTE YAYILABİLİR'
Aynı habere göre, önümüzdeki ay Norovirüs salgını başlayabilir. Mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bu hastalığı Kovid-19 ile birleşme ihtimali ise endişe yaratıyor.
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Başka bir deyişle halihazırda daha bulaşıcı olan Delta varyantı ülkelerdeki vakaların büyük bir bölümünü oluştururken bu iki virüse aynı anda yakalanma ihtimaline karşı bilim insanları 'tedbirli olun' uyarısında bulunuyor.
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Norovirüsün koronavirüs ile birlikte yayılma ihtimali üzerinde duran ekip bu senaryonun gerçekleşmesinin sağlık sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturacağı uyarısının da altını çizdi.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
Tüm yaş gruplarında görülebilen Norovirüsün en yaygın belirtileri şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma olarak gösteriliyor.
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Norovirüsün kuluçka süresi 18-72 saattir... Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür.
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Hastada sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler ise 24-72 saat devam eder.
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Virüs küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir.
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Şebeke suları, yiyecek ve içecekler aracılığıyla bulaşan Norovirüs enfeksiyonu, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir.
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Ancak genel olarak norovirüs ishalleri kendi kendini sınırlar, hastaneye yatmayı gerektirecek ciddi dehidratasyona neden olmaz.
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Ayrıca Norovirüs tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumludur. Norovirusler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının %60-95'ini oluşturmaktadır.