Son dakika: Bilim insanları yeni bir virüs buldu... Yine Çin yine yarasalar!
Koronavirüs (Kovid-19) kabusu bitmeden yeni bir virüs keşfedildi. Bilim insanları Kovid-19'a benzer ikinci virüs bulduklarını duyurdu. Çin'de yapılan keşifte başrolde yine yarasalar var.
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2019'un dün günlerinde hayatımıza giren koronavirüsün şokunu atlatamadan bilim dünyasından kötü bir haber geldi. Bilim insanları Kovid1-10'a benzeyen yeni bir virüs keşfettiklerini duyurdu.
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CNN International'da yer alan habere göre, Çin'de yapılan keşifte başrolde yine yarasalar var. Shandong Üniversitesi'nden Weifeng Shi ve meslektaşları, 24 yeni koronavirüs genomu topladı.
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Ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada bu virüslerden birinin genetik olarak mevcut pandemiye neden olan SARS-CoV-2 yani koronavirüse çok benzediği bilgisinin altı çizildi.
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Mayıs 2019 ile Kasım 2020 ayları arasında ormanda yaşayan küçük yarasaları mercek altında alan araştırma kapsamında yarasaların ağızlarından sürüntü almanın yanı sıra idrar ve dışkıları incelendi.
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Araştırmacılara göre, keşif yarasaların insanlara Kovid-19 yayma potansiyellerinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Yarasaların koronavirüs pandemisinde de etkin bir rol oynadığı uzun bir süredir tartışma konusuydu.
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Özellikle Wuhan'daki hayvan pazarında yarasa satıldığı ve virüsün bu sayede insana bulaştığı uzun süre konuşulmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir araştırma tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.
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Söz konusu araştırma ile Çin'deki hayvan pazarlarında satılan ve taşıdığı Kovid-19 virüsünü insanlara bulaştırdığı düşünülen yarasa ve pangolin gibi hayvanlar salgının sorumlusu olmaktan çıktı.
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Zira Wuhan'da bahsi geçen tarihlerde, hayvan pazarlarında ne yarasa ne de pangolin satılmıştı. Öte yandan araştırmanın tek sonucu bu değil. 38 farklı türü inceleyen araştırmacılar porsuk, yaban domuzu, tavus kuşu ve çıngıraklı yılanlar gibi birçok hayvanın pazarlarda satıldığını belirledi.
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Bu son çalışma sonrası ortaya çıkan veriler gözlerin bir kez daha laboratuvar sızıntısı teorisine çevrilmesine neden oldu. Zira son dönemde sızan belgeler Çin - virüs ilişkisini gündemin bir numaralı maddesi haline getirmiş durumda.
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Dünya bu sızıntı ile çalkalanıyor
Bir dönem Trump'un dilinden düşmeyen bu iddia artık yavaş yavaş komplo teorisinden çıkıp bir olasılık haline gelmeye başladı. Zira peş peşe sızan ABD raporları ve bilim dünyasından gelen açıklamalar 'laboratuvar teorisi'nin bir kez daha masaya yatırılmasına neden oldu.
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Trump'ın başkanlığı döneminde tartışmaların odağında olan ancak Biden yönetiminde görevine devam eden ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, sızan e-mail'leri ile gündemde.
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Dr. Anthony Fauci'nin basına sızan e-maillerinde "virüsün laboratuvardan çıktığı" yönündeki iddia ve maske ile ilgili tutumunun görünenden farklı olduğunun ortaya çıkması, tartışmalara yol açtı. ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, Fauci'nin Kovid-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.
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Söz konusu e-maillerde, o dönem Beyaz Saray'da Donald Trump yönetimiyle çalışan Fauci'nin, çıktığı canlı yayınlar ve basın toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibinin bu teori üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.
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Yine maskenin herkes için zorunlu olması gerektiğini savunan Fauci'nin Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'a gönderdiği e-mailde, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz." diye yazdığı ortaya çıktı.