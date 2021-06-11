Son dakika: Bilim insanları yeni bir virüs buldu... Yine Çin yine yarasalar!

Dünya bu sızıntı ile çalkalanıyor Bir dönem Trump'un dilinden düşmeyen bu iddia artık yavaş yavaş komplo teorisinden çıkıp bir olasılık haline gelmeye başladı. Zira peş peşe sızan ABD raporları ve bilim dünyasından gelen açıklamalar 'laboratuvar teorisi'nin bir kez daha masaya yatırılmasına neden oldu.