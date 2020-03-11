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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler, AA - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 11:23, /

Son dakika: 100 yaşında corona virüsü yendi! İlk kez görüntülendi

Çin devlet ajansının dünyaya servis ettiği görüntülerde corona virüs ile mücadelede bir ilk yaşandı.

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1DÜNYA GENELİNDE 119 BİNİN ÜZERİNDE İNSANA BULAŞTI

DÜNYA GENELİNDE 119 BİNİN ÜZERİNDE İNSANA BULAŞTI

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncelledi.

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Sitede, Covid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi.

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Çin ana karasında 3 bin 158, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 631, İran'da 291, Güney Kore'de 61, İspanya'da 36, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 7, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Çin ana karasında 80 bin 784, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 121 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 48 kişide Covid-19 tespit edildi.

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"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

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İtalya 10 bin 149, İran 8 bin 42, Güney Kore 7 bin 755, Fransa 1784, İspanya 1695, Almanya 1565, Japonya 1283, ABD 1010, İsviçre 497, Norveç 401, İngiltere 383, Hollanda 382, İsveç 355, Belçika 267, Danimarka 262, Avusturya 182, Singapur 166, Malezya 129, Avustralya 125, Bahreyn 110, Kanada 97, Yunanistan 89,

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İzlanda 81, İsrail 76, Birleşik Arap Emirlikleri 74, Irak 71, Kuveyt 69, Çekya 64, San Marino 62, Hindistan 62, Mısır 59, Tayland 59, Lübnan 52, Portekiz 41, Finlandiya 40, Vietnam 35, Brezilya 34, İrlanda 34, Slovenya 34, Filipinler 33, Romanya 29, Filistin 29, Endonezya 27, Katar 24, Gürcistan 23, Polonya 22, Cezayir 20, Rusya 20, Suudi Arabistan 20, Arjantin 19, Pakistan 19, Umman 18, Ekvador 17, Şili 17, Hırvatistan 15, Estonya 13, Kosta Rika 13, Macaristan 13, Azerbaycan 11, Peru 11, Arnavutluk 10, Belarus 9, Panama 8, Letonya 8, Afganistan 7, Lüksemburg 7, Kuzey Makedonya 7, Meksika 7, Bosna Hersek 7, Slovakya 7,

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Güney Afrika 7, Tunus 6, Brunei 6, Bulgaristan 6, Maldivler 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Malta 5, Paraguay 5, Sırbistan 5, Senegal 4, Fas 3, Kamboçya 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Kolombiya 3, Martinik 3, Moldova 3, Nijerya 2, Sri Lanka 2, Bolivya 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Manş Adaları 2, Faroe Adaları 2, Saint Martin 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Monako 1, Nepal 1,

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Ukrayna 1, Butan 1, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Jamaika 1, Liechtenstein 1, Moğolistan 1, Saint Barth 1, Togo 1, KKTC 1 ve Türkiye 1."

10100 YAŞINDAKİ HASTA CORONA VİRÜSÜ YENDİ

100 YAŞINDAKİ HASTA CORONA VİRÜSÜ YENDİ

Çin devlet ajansı Xinhua 100 yaşındaki corona virüs vakasının iyileşip taburcu olduğu görüntüleri paylaştı.

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Yalnızca soy isminin Wang olduğu açıklanan hastanın yüksek tansiyon, Alzheimer ve kalp yetmezliği sorunlarından da muzdarip olduğu açıklandı.

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Hastanın corona virüsü yenen en yaşlı insan olduğu belirtildi.

13BELÇİKADA VAHİM GÖRÜNTÜLER

BELÇİKA'DA VAHİM GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyaya düşen bu görüntü izleyenleri şoke etmiş vaziyette.

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Belçika metrosunda çekildiği belirtilen görüntüde maskeli genç bir adam ekrana yansıyor.

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Genç adamın maskesini çıkarıp elini diline götürüp metrodaki tutunma direklerine sürmesi şoke etkisi yarattı.

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Genç adam bu hareketi tekrar ettikten sonra durakta inip kayıplara karışıyor.

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Belçika metrosundaki corona virüs görüntüsü dehşete düşürdü

18İTALYA CEZAEVİNDE VİRÜS AYAKLANMASI

İTALYA CEZAEVİNDE VİRÜS AYAKLANMASI

Ülkede yeni tip koronavirüs endişesi ve buna yönelik tedbirlerin protestosunda bilanço ağırlaşıyor

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İtalya'daki cezaevlerinde hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.

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Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.

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İtalyan basınına yansıyan haberlerde, ülke genelinde 20’yi aşkın cezaevinde hafta sonu Kovid-19'a yönelik tedbirleri protestoyla başlayıp isyana dönüşen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.

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Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.

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Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.

24ÇİNDE ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 161

ÇİN'DE ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 161

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 3 bin 161’e yükseldi.

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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı.

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Yeni can kayıplarının tümü salgının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde oldu.

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Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle yaşanan can kayıpları 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 161’e ulaştı.

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Diğer yandan saptanan vaka sayısı da 4 bin 492’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 778’e yükselirken, şüpheli vaka sayısı 285’e, gözetim altındaki kişi sayısı 14 bin 607’ye geriledi.

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Çin ana karası dışında Hong Kong'da görülen vaka sayısı da 120’ye çıktı

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Ayrıca son 24 saatte ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası 10 artarak 79’a yükseldi.

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Söz konusu yeni ithal vakaların 6’sı başkent Pekin, iki Şanghay, biri Şandong diğeri de Gansu eyaletinde tespit edildi.

32ÇÖKEN KARANTİNA OTELİNDE ÖLÜ SAYISI 26YA ÇIKTI

ÇÖKEN KARANTİNA OTELİNDE ÖLÜ SAYISI 26'YA ÇIKTI

Diğer yandan Çin basınındaki haberlerde ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde Hubey ve Cıciang eyaletlerinden gelen ve Kovid-19 vakalarıyla temas eden hastaların kaldığı otelin çökmesi sonrasında ölü sayısının 26’ya çıktığı kaydedildi.

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Kentte cumartesi akşamı binanın birinci katında yapılan onarım çalışmalarında yaşanan bir kaza nedeniyle çöken otelin enkazında, bugüne kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 68 kişi göçük altından çıkarıldı, bunların 26’sı hayatını kaybetti.

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Ayrıca göçük altında kalan diğer 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Yerel yetkililer, Çüencou’da cumartesi yerel saatle 19.30 sularında çöken otelde 71 kişinin mahsur kaldığını bildirmişti.

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Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

38ROMADA YAŞAYAN TÜRK DOKTOR KONUŞTU

ROMA'DA YAŞAYAN TÜRK DOKTOR KONUŞTU

talya'da yaşayan tıp doktoru Mehtap Pasin, ülkede 631 kişinin ölümüne yol açan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şehirler arası seyahatlerin kontrol altına alınmasıyla yavaşlamasını beklediğini söyledi.

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İtalya'da çeşitli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve nadir kan hastalıkları uzmanı olarak çalışan Pasin, ülkede Kovid-19'la alakalı acil durumu ve alınan önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.

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Pasin, İtalyan hükümeti ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yeterince hızlı hareket ettiğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

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"Belki başlangıçta beklenmedik gelişmeler oldu ve bizi çok şaşırttı ama işin ciddiyeti anlaşılmaya başlar başlamaz gerekli önlemler alındı. Ama sayı o kadar büyük hızla artıyor ki bunlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesi gereken hastalar. Yoğun bakım ünitesinde de yetersizlik başladı."

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"Belki başlangıçta beklenmedik gelişmeler oldu ve bizi çok şaşırttı ama işin ciddiyeti anlaşılmaya başlar başlamaz gerekli önlemler alındı."

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"ama sayı o kadar büyük hızla artıyor ki bunlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesi gereken hastalar. Yoğun bakım ünitesinde de yetersizlik başladı."

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