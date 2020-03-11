Son dakika: 100 yaşında corona virüsü yendi! İlk kez görüntülendi

İzlanda 81, İsrail 76, Birleşik Arap Emirlikleri 74, Irak 71, Kuveyt 69, Çekya 64, San Marino 62, Hindistan 62, Mısır 59, Tayland 59, Lübnan 52, Portekiz 41, Finlandiya 40, Vietnam 35, Brezilya 34, İrlanda 34, Slovenya 34, Filipinler 33, Romanya 29, Filistin 29, Endonezya 27, Katar 24, Gürcistan 23, Polonya 22, Cezayir 20, Rusya 20, Suudi Arabistan 20, Arjantin 19, Pakistan 19, Umman 18, Ekvador 17, Şili 17, Hırvatistan 15, Estonya 13, Kosta Rika 13, Macaristan 13, Azerbaycan 11, Peru 11, Arnavutluk 10, Belarus 9, Panama 8, Letonya 8, Afganistan 7, Lüksemburg 7, Kuzey Makedonya 7, Meksika 7, Bosna Hersek 7, Slovakya 7,