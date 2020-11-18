Son dakika haberleri... Mardin'de Suriye uyruklu PKK’lı 3 terörist bombaları bebek bezlerine saklamışlar
Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mülteci aileler arasına sızarak illegal yolla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu PKK’lı 3 teröristi yakaladı. Polisler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bebek bezlerinin arasından çıkan bomba düzenekleri imha edildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Teröristlerin yanlarındaki özel düzenekli çantada yapılan aramada, bebek bezleri arasında boru tipi bombalar ele geçirildi.
2
Abone Ol
Terör örgütü PKK’nın metropollerde yapmayı planladıkları bombalı eylem için Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristlere, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor.
3
Abone Ol
Önceki gün kolundaki alçı arasına ve özel düzenekli çantada kamufle ettiği bombalarla yakalanan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
4
Abone Ol
1970 gram patlayıcı madde ile yakalanan terörist, ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürecektim" demişti.
5
Abone Ol
Koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan PKK terör örgütü bombacısı Suriyeli uyruklu bir kişinin tutuklanmasının ardından Mardin polisi bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına aldı.
6
Abone Ol
BEBEK BEZLERİ ARASINA SAKLAMIŞLAR
Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan Mardin polisi, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.
7
Abone Ol
MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI
Yakalanan Suriyeli teröristlerin Türkiye'ye, mülteci ailelerin arasına sızarak, illegal yolla giriş yaptıkları öğrenildi.
8
Abone Ol
Büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen Suriyeli 3 terörist, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
9
Abone Ol
Ekiplerin ele geçirdiği düzenekler böyle görüntülendi...
10
Abone Ol
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü teröristlere göz açtırmadan operasyonlarına devam ediyor...