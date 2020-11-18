MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Mardin'de Suriye uyruklu PKK’lı 3 terörist bombaları bebek bezlerine saklamışlar
GeriGündem Son dakika haberleri... Mardin'de Suriye uyruklu PKK’lı 3 terörist bombaları bebek bezlerine saklamışlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Müslim SARIYAR/MARDİN - (DHA)
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 08:43 | 

Son dakika haberleri... Mardin'de Suriye uyruklu PKK’lı 3 terörist bombaları bebek bezlerine saklamışlar

Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mülteci aileler arasına sızarak illegal yolla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu PKK’lı 3 teröristi yakaladı. Polisler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bebek bezlerinin arasından çıkan bomba düzenekleri imha edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Teröristlerin yanlarındaki özel düzenekli çantada yapılan aramada, bebek bezleri arasında boru tipi bombalar ele geçirildi.

2
Abone Olgoogle-news

Terör örgütü PKK’nın metropollerde yapmayı planladıkları bombalı eylem için Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristlere, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Önceki gün kolundaki alçı arasına ve özel düzenekli çantada kamufle ettiği bombalarla yakalanan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4
Abone Olgoogle-news

1970 gram patlayıcı madde ile yakalanan terörist, ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürecektim" demişti.

5
Abone Olgoogle-news

Koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan PKK terör örgütü bombacısı Suriyeli uyruklu bir kişinin tutuklanmasının ardından Mardin polisi bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına aldı.

6BEBEK BEZLERİ ARASINA SAKLAMIŞLAR
Abone Olgoogle-news

BEBEK BEZLERİ ARASINA SAKLAMIŞLAR

Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan Mardin polisi, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.

7MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI
Abone Olgoogle-news

MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI

Yakalanan Suriyeli teröristlerin Türkiye'ye, mülteci ailelerin arasına sızarak, illegal yolla giriş yaptıkları öğrenildi.

8
Abone Olgoogle-news

Büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen Suriyeli 3 terörist, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

9
Abone Olgoogle-news

Ekiplerin ele geçirdiği düzenekler böyle görüntülendi...

10
Abone Olgoogle-news

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü teröristlere göz açtırmadan operasyonlarına devam ediyor...

11
Abone Olgoogle-news

Ele geçirilen patlayıcılar imha ediliyor...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi