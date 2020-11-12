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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 08:51 | 

Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler en yüksek faiz oranını yakalamak istiyor. Bazı bankalar yüksek faiz vererek müşteri edinmeye çalışıyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Parasını tasarruf etmek isteyenler farklı alanlarda değerlendirmelerde bulunuyor. Kimisi banka mevduatı, kimisi altın, kimisi döviz, kimisi de borsayı seçiyor.

Sabit getirisi olmayan döviz, altın ve borsayı seçenler yatırımlarını sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Mevduata yatıranlar ise vade gününde paralarını yeniden tasarrufa dönüştürebiliyor.

Mevduat bankaları son aylarda faizleri yükseltmeye başladı. Hoş geldin faizi adı altında verilen ve sadece birkaç ay geçerli olan faizi seçmek yerine daha yüksek faizi sürekli olarak sunan bankaları tercih etmek gerekiyor.

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STOPAJ AVANTAJI VAR

TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı.

MUTLAKA PAZARLIK EDİN

Bankada paranız varsa mevduatınızı sabit rakamdan değil yükseltilmesini talep edin. Az olsa da bankacıların faizi artırma yetkisi bulunuyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERCİHLER TÜRK LİRASI'NDAN YANA KULLANILMALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz." dedi.

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İşte en yüksek faizi veren bankalar

CepteTeb

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 15.50

32 günlük getirisi: 1299 lira

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ING Bank

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 15

32 günlük getirisi: 1256 lira

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Fibabanka

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 14

32 günlük getirisi: 1172 lira

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Alternatifbank

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 14

32 günlük getirisi: 1172 lira

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ICBC Bank Turkey

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 13.70

32 günlük getirisi: 1141 lira

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Akbank

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 12

32 günlük getirisi: 1004 lira

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Denizbank

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 12

32 günlük getirisi: 1004 lira

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Halkbank

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 11.50

32 günlük getirisi: 962 lira

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Yapı Kredi Bankası

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 11.50

32 günlük getirisi: 957 lira

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Garanti BBVA

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 10

32 günlük getirisi: 836 lira

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İş Bankası

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 9.75

32 günlük getirisi: 815 lira

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HSBC

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 9.75

32 günlük getirisi: 815 lira

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Vakıfbank

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 8.75

32 günlük getirisi: 728 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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