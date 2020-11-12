Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları

Parasını tasarruf etmek isteyenler farklı alanlarda değerlendirmelerde bulunuyor. Kimisi banka mevduatı, kimisi altın, kimisi döviz, kimisi de borsayı seçiyor.
Sabit getirisi olmayan döviz, altın ve borsayı seçenler yatırımlarını sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Mevduata yatıranlar ise vade gününde paralarını yeniden tasarrufa dönüştürebiliyor.
Mevduat bankaları son aylarda faizleri yükseltmeye başladı. Hoş geldin faizi adı altında verilen ve sadece birkaç ay geçerli olan faizi seçmek yerine daha yüksek faizi sürekli olarak sunan bankaları tercih etmek gerekiyor.
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STOPAJ AVANTAJI VAR
TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü.
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı.
MUTLAKA PAZARLIK EDİN
Bankada paranız varsa mevduatınızı sabit rakamdan değil yükseltilmesini talep edin. Az olsa da bankacıların faizi artırma yetkisi bulunuyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERCİHLER TÜRK LİRASI'NDAN YANA KULLANILMALI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz." dedi.