Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları

STOPAJ AVANTAJI VAR



TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü.



1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı.



MUTLAKA PAZARLIK EDİN



Bankada paranız varsa mevduatınızı sabit rakamdan değil yükseltilmesini talep edin. Az olsa da bankacıların faizi artırma yetkisi bulunuyor.