MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta HaberleriSon dakika... Bankada parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, fark 463 liraya çıktı
GeriSigorta Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, fark 463 liraya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sigorta
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 10:13 | 

Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, fark 463 liraya çıktı

Bankalar mevduat faizi oranlarını yükseltti. Tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.

İş bankaların mevduat faizi oranları:

3
Abone Olgoogle-news

CepteTEB

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.50

32 günlük net getiri: 1299

4
Abone Olgoogle-news

Fibabanka

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

5
Abone Olgoogle-news

ING Bank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

6
Abone Olgoogle-news

Alternatifbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

7
Abone Olgoogle-news

ICBC Bank Turkey

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 14.50

32 günlük net getiri: 1208

8
Abone Olgoogle-news

Halkbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 14.25

32 günlük net getiri: 1194

9
Abone Olgoogle-news

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 13.50

32 günlük net getiri: 1121

10
Abone Olgoogle-news

Akbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 12.75

32 günlük net getiri: 1067

11
Abone Olgoogle-news

Yapı Kredi

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 12.75

32 günlük net getiri: 1061

12
Abone Olgoogle-news

Denizbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 12.50

32 günlük net getiri: 1046

13
Abone Olgoogle-news

HSBC

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 12.00

32 günlük net getiri: 1004

14
Abone Olgoogle-news

Vakıfbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 11.50

32 günlük net getiri: 957

15
Abone Olgoogle-news

Garanti BBVA

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 10

32 günlük net getiri: 836

16
Abone Olgoogle-news

Türkiye İş Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 10

32 günlük net getiri: 836

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi