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GeriSigorta Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat... Ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek faizi veren bankalar
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Hürriyet
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Sigorta
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 08:37 | 

Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat... Ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek faizi veren bankalar

Merkez Bankası’nın faizleri artırmasıyla birlikte bankalar da mevduat faizlerinde yükseliş gerçekleştirdi. Bazı bankalar yüzde 17’ye varan faiz vermeye başladı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına kararlılıkla devam ediyor. Politika faizini artıran Merkez Bankası’nı mevduat bankaları da takip etti. Yüzde 17’ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var.

Merkez Bankası’nın 24 Aralık 2020’de açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde bankalar da mevduatlarını artırmaya çalışıyor.

Genel olarak Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası’nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor.

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HOŞGELDİN FAİZİNE DİKKAT

Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.

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STOPAJ AVANTAJI MART’A KADAR UZATILDI

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ

Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.

Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.

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İŞTE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR (32 gün vadeli)

İş Bankası

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 10.10

Net getiri: 844 lira

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Garanti BBVA

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 12

Net getiri: 1004 lira

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HSBC

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13

Net getiri: 1087 lira

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Denizbank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13.25

Net getiri: 1110 lira

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Yapı Kredi

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13.50

Net getiri: 1124 lira

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Akbank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13.50

Net getiri: 1131 lira

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CepteTeb

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 14

Net getiri: 1166 lira

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ICBC Bank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 15.50

Net getiri: 1291 lira

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Halkbank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 15.75

Net getiri: 1320 lira

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Alternatifbank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 16

Net getiri: 1341 lira

14
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ING Bank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 16

Net getiri: 1341 lira

15
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Odeabank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 16

Net getiri: 1341 lira

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Fibabanka

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 17

Net getiri: 1425 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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