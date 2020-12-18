Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat... Ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek faizi veren bankalar

STOPAJ AVANTAJI MART’A KADAR UZATILDI



Mevduat faizlerinden;



Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,



1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,



1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,



Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.



KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ



Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.



Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,



1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,



1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.