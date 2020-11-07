Son dakika... 1 ay içinde başlanacak! 2 yıl ödemesiz olacak

DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEYECEK İzmir'deki deprem sonrası kimi fırsatçılar hem ev kiralarına hem de taşınma bedellerine zam yaptı. Hürriyet’in gündeme getirdiği konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Valilikle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, “İzmir’de tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır” dedi.