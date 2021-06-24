Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren... Flaş koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs sürecine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca son günlerde çok tartışılan delta varyantı ile 'Delta Plus'a ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şu an Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi hatta Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere 14 gün karantina kuralının uygulandığını ifade etti.
2
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Aşı olsun yeter, günde bir buçuk milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağ olsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapımızın, kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin" dedi.
3
Bakan Koca, Sinovac'ın faz 3 çalışmasının Lancet'te yayınlanacak olmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu, devamında Sinovac'ın farklı ülkeler tarafından kabul edilmesini Türkiye'nin çalışmasının sağlayacağını söyledi.
4
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, yeni yaş gruplarına aşı sırasının ne zaman geleceği ve aşılamanın kaç yaşa kadar düşürüleceği yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: Biz, özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek, toplumsal bağışıklığı o kadar erken dönemde sağlamış olabileceğimizi ve ülkeye giriş ihtimali olan mutasyonlara karşı da erken dönemde tedbir anlamında bir çözüm olacağına inanıyoruz.
5
O nedenle şu an 25 yaşa kadar biliyorsunuz inmiş oldu, 25 yaş ve üzeri. Bugünden söyleyebilirim, cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz, özellikle 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.
6
"1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Şu an Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi hatta Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere karantina uyguluyoruz, 14 gün olarak. 1 Temmuz itibariyle bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir." dedi.
7
DELTA PLUS VARYANTI AÇIKLAMASI
Delta varyantıyla ilgili soru üzerine Koca, Delta Plus'ın Türkiye'de daha tespit edilmediğini belirterek şöyle devam etti:
Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik ama delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı ve yoğunluklu, ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü.
8
134 vakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 ve diğer illerimizde de bir, iki şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Aşıların erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte ikinci dozla delta varyantında daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.
9
Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. 18 yaşa kadar olan vatandaşımızın hızla en az bir kez aşılanmasını sağlamak birinci şartımız. Gelebilecek aşıda sorun olmadığını gördüğümüzde hızla ikinci aşılarını da vatandaşımızın bir an önce yapmak, bu virüsün delta varyantına karşı etkinliğinin hızla sağlanmasını oluşturmak istiyoruz.
10
"Şu ana kadar kaç doz aşının sevkiyatı tamamlandı?" sorusu üzerine Koca, en geç nisan sonuna kadar 100 milyon doz Sinovac aşısının gelmesi gerektiğini ancak şu ana kadar gelen aşı miktarının 34 milyon olduğunu söyledi.
11
SPUTNİK V AŞISI TÜRKİYE'DE
Koca, ayrıca 200 bin kişilik 400 bin doz Sputnik V aşısının da geldiğini, testlerin yapıldığını bildirdi.
12
AŞILAMADA SON DURUM
Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Haziranda aşılamada ivme yakalanan ülkede vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
13
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 24 Haziran saat 08.37 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon bin 963, ikinci doz aşı 14 milyon 654 bin 380 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 44 milyon 656 bin 343 olarak kayıtlara geçti.