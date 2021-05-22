Bakan Koca Ahmet Hakan'a konuştu: Koronavirüs aşısında strateji değişti.. Müthiş haberi böyle duyurdu: 'Yaza güvenli gireceğiz..'

SPUTNIK VE SINOVAC HİÇ GELMESE BİLE Konuşurken bir hesaplama yaptı Fahrettin Koca... Yaptığı hesaplamaya göre... BioNTech aşısı, tüm Türkiye’nin aşılanmasına fazlasıyla yetiyor. Sonucu rakamlarla ortaya koyan Koca... Şu önemli açıklamayı yaptı: “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız.”