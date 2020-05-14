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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 16:13,

Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! İşte büyükşehirlerdeki corona virüs haritaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu iyi haberleri peş peşe vererek paylaştı. İstikrarlı iyileşmeye dikkat çeken Bakan, alınan tedbirlerin büyükşehirlerde işe yaradığını anlattı. Peki Anadolu'da durum ne? Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki corona virüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerde son durum...

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Kovid-19 tedbirleri büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağı çekerken Anadolu’daki bazı şehirlerde rehavet endişelendiriyor. Buna rağmen gelen iyi haberler umut verici...

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İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde corona virüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.

4AYDIN
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AYDIN

"Türkiye'nin biricik insanları" diyen ve corona virüsten etkilenen her yaş ve meslekten yediden yetmişe herkese seslenerek konuşmasına başlayan Koca, 8 haftasını geride bıraktıkları koronavirüsle savaşta dünyanın Türk insanına hayranlık duyduğunu söyledi.

5BALIKESİR
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BALIKESİR

Koca, salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye'nin dünya toplumunun gündeminde olduğunu belirtti.

6BURSA
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BURSA

198 ülkede hayatı tehdit eden, bugüne kadar 4 milyon 373 bin insanın yakalandığı, 294 bin insanın ölümüne neden olan, ekonomisi çok güçlü, hayat standardı yüksek ülkelerde toplumsal düzeni dize getiren böylesi bir salgın hastalıkla mücadelede 8 haftanın kısa bir zaman olduğunu vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

7DENİZLİ
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DENİZLİ

"Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek, insanlığın hikayesinde yeri olacak büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. Böylesi büyük bir hadisede 8 haftalık bir mücadele uzun ve yorucu değildir. Her günü kritik, yarını bugününden önemli bir mücadeledir.

8ESKİŞEHİR
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ESKİŞEHİR

8 hafta ortada büyük bir tehdit varken, insan hayatında son derece kısa bir zamandır. 8 hafta süren kimi yoksunluklar, riske rağmen kontrolü elden bırakmamıza yol açacak bir zaman değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Daha ötesi, risk alınmış bir an bile, hayata, hayatlara mal olabilir. Karıştığımız kalabalıktan, girdiğimiz bir kuyruktan salgın tekrar uç verebilir. Tedbir, temkin, aklın seçeneğinden öte, artık aklın mecburiyetidir.

9İZMİR
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İZMİR

Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. Hastalarımızın tedavisi ve bulaşmanın önlenmesindeki sorumluluk kadar, işin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm."

10MANİSA
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MANİSA

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u düşündürecek şikayeti olanlara, pozitif vakalarla teması olanlara, şüphelilere test yapılmasının bulaşma hızını düşürdüğünü, yeni vaka sayısını azalttığını vurguladı.

11MUĞLA - BODRUM
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MUĞLA - BODRUM

Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde, uyguladıkları stratejinin büyük rol oynadığının altını çizen Koca, şöyle devam etti:

12MUĞLA - FETHİYE
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MUĞLA - FETHİYE

"Bu strateji, yaygın tarama yerine filyasyon yönteminin tercih edilmesiydi. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar.

13ANTALYA
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ANTALYA

Böylece, virüs kapmış, kapmış olması muhtemel kişiler, kendileri bulaştırıcı olma aşamasına gelmeden izole edildiler. Hastalığın yayılımını, kaynağından hareket ve takiple kontrol altına aldık. Eğer bunu yapmamış, gelen hastaları tedaviye odaklanmış olsaydık, hastalık vahim bir hızla yayılırdı. Fakat tedavinin tek başına başarı sağlayamayacağı gibi, filyasyon da tek başına başarı sağlayamaz."

14ISPARTA
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ISPARTA

Koca, 10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla, tedbir ve tedavinin birbirini tamamladığını aktardı.

15MERSİN
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MERSİN

İşte Anadolu'daki büyükşehirlerin corona virüs haritası...

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HATAY

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KONYA

18
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KOCAELİ

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SAKARYA

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ANKARA

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SAMSUN

22
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ORDU

23
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SİVAS

24
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KAHRAMANMARAŞ

25
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GAZİANTEP

26
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ŞANLIURFA

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MALATYA

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ELAZIĞ

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DİYARBAKIR

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MARDİN

31
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VAN

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ERZURUM

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TRABZON

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KAYSERİ

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