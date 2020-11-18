Son dakika... Bağ-Kur borçlarıyla ilgili önemli detay! 2008 yılında işe girenler...

Ücretsiz izin desteği alanın primi ödenmez Soru: Haziran ayından beri işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış durumdayım ve nakdi ücret desteği alıyorum. İşveren her ay sigortamı yeniliyor ama herhangi bir ücret ödemesi yapmıyor. Emeklilik primim yatmıyor. İşveren geriye dönük borçlanıp bu ödemeyi gerçekleştirecek mi, yoksa devlet mi ödeme yapacak? Deniz Ö.