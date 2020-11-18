Son dakika... Bağ-Kur borçlarıyla ilgili önemli detay! 2008 yılında işe girenler...

Soru: Bağ-Kurlu baba 1991 yılında, anne 2006 yılında vefat etti. SSK’lı eş, 2020 yılında vefat etti. Bu durumda ablam anne ya da babadan dolayı, hem de eşten dolayı maaş alabilir mi? Kerim T.
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Cevap: SSK’lı eşin 1.10.2008 sonrası vefatı, Bağ-Kurlu anne ve babanın ise 1.10.2008 tarihinden önce vefatı halinde ablanız her iki aylık birden alabilir.
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60 yaşını doldurmalısınız
Soru: 2002 de Bağ-Kur girişim var. Bir kısım prim ödeyip gerisini ödemedim. 2012’de kapanış verdim, prim günlerim silindi. 10 yılık prim günlerimi şimdi alma şansım var mı? Yücel A.
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Cevap: Yaşınızı belirtmemişsiniz. Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir.
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Bunun için 60 yaşını doldurmanız gerekiyor. Bu yaştan sonra prim iadesi alabilirsiniz.
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Borçlanma ile erken emekli olabilirsiniz
Soru: 1965 doğumlu bayanım. 1983-1988 tarihleri arasında aralıklarla çalıştığım. 2012- 2015 arasında Ek-Tarım Sigortası ödedim. 1726 gün primim gözüküyor. İki çocuk için doğum borçlanması yaparak eksik günlerimi yine tarım sigortası ödemesi ile 3600 güne tamamlayıp 58 yaş ile emekli olmak istiyorum. Daha kolay şekilde ve kısa zamanda başka şekilde emekli olabilir miyim? Mustafa O.
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Cevap: Ek-5 tarım sigortasından emekli olamazsınız, sigortadan emekli olacaksınız. Yaştan dolayı emekli olabilmek için 15 yıl çalışıp, 3600 prim gününüz olması halinde 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
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Doğum borçlanması yapmanız halinde 1440 gün borçlanabilirsiniz, böylece 3166 gününüz olur. Yaşınız tutsa bile çalışma yılınız eksik kalıyor. 6 yıl daha sigortalı olarak çalışırsanız, borçlanma ile birlikte emekli olabilirsiniz.
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Teknokent çalışanı düşük emekli maaşı alır
Soru: Teknokente çalışmaktayım. Maaşı net almaktayım. Brüt maaşımızın SGK’da normale göre düşük gözükmesi ileride emekli olduğumuzda daha düşük emekli maaşı almamıza neden olabilir mi? Necmettin A.
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Cevap: Teknokentlerde çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığından, prime esas kazançları, diğer çalışanlara göre düşük oluyor.
11
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Bu da ileride alacağınız emekli aylığını etkileyecek ve diğer çalışanlardan daha düşük emekli aylığı alacaksınız.
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Ücretsiz izin desteği alanın primi ödenmez
Soru: Haziran ayından beri işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış durumdayım ve nakdi ücret desteği alıyorum. İşveren her ay sigortamı yeniliyor ama herhangi bir ücret ödemesi yapmıyor. Emeklilik primim yatmıyor. İşveren geriye dönük borçlanıp bu ödemeyi gerçekleştirecek mi, yoksa devlet mi ödeme yapacak? Deniz Ö.
13
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Cevap: Nakdi ücret desteği alanların emeklilik primleri işveren ya da devlet tarafından ödenmiyor.
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İşveren ve devlet geri dönük bir ödeme de yapmıyor. İş kanunu, nakdi ücret desteği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkanı tanımıyor. Bu durumda emeklilik süreniz uzayacak, daha geç emekli olacaksınız.
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Bağ-Kur borçları silinmez
Soru: Bağ-Kur borcu silinir mi, bunun koşulları var mı? 2008 SGK girişim var, toplamda 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? Musa Y.
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Cevap: Bağ-Kur borçları silinmez ancak yeniden yapılandırılabilir. 2008 yılında ilk işe girenler, çalışma süresi şartı aranmadan 7000 prim ödemeleri halinde 60 yaşında emekli olabiliyorlar.
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Emekli olup kıdem tazminatı alabilirsiniz
Soru: 2004 tarihinde sigortam başladı. 7000 prim günü doldurmam sonrasında çalıştığım şirketten tazminatımı alarak emekli olabilir miyim, yoksa sadece tazminat alarak mı ayrılma hakkım var? Erman D.
18
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Cevap: 2004 yılında ilk işe girenler 7000 prim gün yatırmaları halinde 60 yaşında emekli olabiliyorlar.
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Emekli olduğunuzda kıdem tazminatınızı şirketten alıp, ayrılabilirsiniz. Sadece kıdem tazminatı alabilmek için 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.