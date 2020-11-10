Son dakika: Azerbaycan'ın zaferinin ardından Ermenistan karıştı, ortalığı yıktılar...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı kaybettiğini duyurmasıyla Ermenistan karıştı. Erivan'da sokağa dökülen binlerce kişi hükümet binasını bastı.
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Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.
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Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.
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Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.
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Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.
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"İMZALAMAKTAN BAŞKA ŞANSIM YOKTU"
Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Başbakan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” diye konuştu.
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Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu” dedi.
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Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
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“Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.”