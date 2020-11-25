Son dakika.. Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: "Şanlı Ayyıldızımız şimdi de Ezan sesleriyle birlikte Kelbecer’de dalgalanacak"

Kelbecerlilerin 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanlar, bir süredir orada yaşayan Ermenilerce kapı, pencere ve banyo aksesuarlarına kadar sökülüyor, daha sonra ise ateşe veriliyor. Ermeniler sadece evleri değil, etraftaki ağaçları da yakıyor.