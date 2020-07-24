Son dakika... Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı dünya basınında da manşetlerde

Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi. Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.