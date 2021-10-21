Son dakika: AY.4.2 paniği büyüyor... Aşılar yeni varyanttan koruyor mu? En yetkili isim açıkladı

Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.