Son dakika... Avrupa’da ne oluyorsa 1 ay sonra bizde de oluyor

Türkiye'de aşılanan kişi sayısı yükseliyor ancak son günlerde aşılama hızında düşüş meydana geldi. Bunun en önemli nedeni ise özellikle genç nüfusun aşı kararsızlığı.Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık şunları söyledi:“Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa’da ne oluyorsa 1 ay sonra bizim ülkemizde o yaşanıyor.Şu anda İngiltere gibi nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde Delta varyantı yaygın.Bu nedenle tekrar kısıtlamalar söz konusu oldu.Bizim de eylül ayında okulları gönül rahatlığıyla açabilmemiz için aşılama hızını arttırmamız gerekiyor.Doğu illerimizde aşılama oranı çok düşük.İran’dan ve Güneydoğu’daki sınır komşularından Delta varyantı ülkeye girerek, oluşacak Kurban Bayramı hareketliliği nedeniyle de hızla yayılabilir.O zaman da batı illerindeki aşılama yüksek olsa dahi yayılım yine artabilir.”Prof. Dr. Balık, ABD’de şu anda COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99.7’sinin aşısızlar olduğunu da belirterek bu ülkedeki bir öyküyü de aktardı:“Otizmli bir genç kız okuldan virüsü alıyor ve annesine bulaşıyor. Anneanne ilk aşıdan sonra yan etki yaşayınca annesi aşı olmaktan korkuyor.45 yaşındaki anne daha sonra koronavirüse yakalanıp hayatını kaybediyor. Anneanne ise hasta olmuyor.”Türkiye’de son 24 saatte 228 bin 826 koronavirüs testi yapılırken, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 126 oldu. 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 60.35, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 27.02 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 37 milyon 459 bin 120, 2. doz 16 milyon 770 bin 701, 3. doz 2 milyon 790 bin 102 olmak üzere toplamda 57 milyon 19 bin 923 doza ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale.” dedi. Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının artmaya başladığını belirten Koca, “Randevu alıp aşımızı olalım” dedi. (ANKARA)