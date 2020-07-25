Son dakika... Avrupa'da koronavirüs alarmı verildi!

Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi.