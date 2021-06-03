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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: AFP, Reuters, AP
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 12:10 | 

Son dakika... Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım

Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için geri sayım başladı. gökbilimciler bu gökyüzü olayının tarihini ve nereden izlenebileceğini açıkladı.

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2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı.

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Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği tarih açıklandı. Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.

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Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak.

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Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor.

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Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek.

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Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

7TÜRKİYEDEN İZLENEBİLECEK Mİ

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Peki 10 Haziran'da meydana gelecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek.

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Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak.

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Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

11ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

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Bu gökyüzü olayı ikonik fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor.

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İşte 'Ateş çemberi Güneş Tutulması'ndan objektiflere yansıyan kareler...

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