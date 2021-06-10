Son dakika... AstraZeneca koronavirüs aşısının yeni yan etkisi keşfedildi
İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son dönemde ölüm haberleri ile gündemde. Milyonlarca kişiye yapılan aşı ile ilgili araştırmalarını tamamlayan İngiliz bilim insanları AstraZeneca'nın yeni bir yan etkisini keşfetti.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu.
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Virüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini buraya ayırmasına etmesine neden oldu. Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor.
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Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2 milyar dozu geride bırakan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.
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Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Özellikle İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son dönemde ölüm haberleri ile gündemde.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'de milyonlarca kişiye yapılan aşı ile ilgili araştırmalarını tamamlayan İngiliz bilim insanları AstraZeneca'nın yeni bir yan etkisini keşfetti.
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Araştırma, Oxford aşısının (AstraZeneca) milyon dozu başına Trombosit sayısının azlığıyla görülen kanamalar anlamına gelen 11 idiyopatik trombositopenik purpura (ITP) vakası buldu.
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Başka bir deyişle araştırmacılar, bu aşıyı olan yaklaşık 100 bin kişiden birinin idiyopatik trombositopenik purpuradan (ITP) mustarip olacağının altını çiziyor. Ancak ekibe göre, bu aşı yaptırılmaması anlamına gelmiyor.
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Zira ekibe göre, aşı olmayıp, Kovid-19'a yakalanırsanız aynı durumu geliştirme riskiniz daha yüksek. Ayrıca söz konusu araştırmaya göre, bu oran diğer grip ve Hepatit B aşılarında da sıkça görülen bir durum.
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Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Aziz Şeyh, 'çok küçük riskinin' pek çok hayatı kurtaracak olan aşıyı gölgede bırakmaması gerektiğinin altını çizdi.
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Peki bu yan etki insan vücudunda nasıl bir tahribata neden oluyor? İmmün bir hastalıktır. İmmün hastalıklar bağışıklık sisteminde oluşan bozukluklar nedeniyle vücudun kendi yapılarına saldırdığı hastalıklardır.
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Türk Hermatoloji Derneği'ne göre, Trombositopeni, yani trombosit (kan pulcukları) sayısının düşüklüğü ile seyreder. Trombosit sayısının düşüklüğü deri içine kanama nedeniyle oluşan peteşi ve ekimoz (çürük) dediğimiz kırmızı-mor renkte döküntülere sebep olur.
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İNGİLİZ MODEL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İngiltere'de 24,6 milyon kez uygulanan bu aşı ülkemizde kullanılmazken daha önce ölüm ve yasaklama haberleri ile gündeme gelmişti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.
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İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirmişti. Belçika'da ise adı açıklanmayan 41 yaşındaki bir hastanın aşı sonrası ölümü sonrası Johnson & Johnson aşısının kullanımı askıya alınmıştı.
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Bu haberler sonrası beklenen açıklama Alman bilim insanlarından geldi. Bilim insanları aşı ve ölümler arasındaki bağlantıya ışık tutacak yeni bir açıklama yaptı.
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ALMAN BİLİM İNSANLARI NEDENİNİ AÇIKLADI
Alman bilim insanları bazı koronavirüs aşılarının neden bazı hastaların ölümünde rol oynayan kan pıhtılarına neden olduğunu ve bunun nasıl düzeltileceğini keşfettiklerini açıkladı.
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Helmholtz'deki Frankfurt Goethe Üniversitesi ve Ulm Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sorunun adenovirüs vektöründe yattığını belirtti. Aynı açıklamada söz konusu Kovid aşılarındaki maddenin vücuda girebilmesi için kullanılan bu soğuk virüsün kan pıhtısının ana nedeni olduğu iddiasına yer verildi.
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2.22 MİLYAR DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI
Öte yandan dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin 808 milyon 960 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke konumunda.
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EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE ÇİN
Çin'i 303 milyon 920 bin ile ABD, 239 milyon 60 bin ile Hindistan, 74 milyon 540 bin ile Brezilya, 68 milyon 800 bin ile İngiltere, 55 milyon 550 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 310 bin ile İtalya, 34 milyon 660 bin ile Meksika izledi.
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TÜRKİYE 10. SIRADA
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 646 bin 417 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,46 oldu. 18 milyon 279 bin 281 kişiye ilk doz, 13 milyon 367 bin 136 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.