Son dakika... AstraZeneca koronavirüs aşısının yeni yan etkisi keşfedildi

EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE ÇİN Çin'i 303 milyon 920 bin ile ABD, 239 milyon 60 bin ile Hindistan, 74 milyon 540 bin ile Brezilya, 68 milyon 800 bin ile İngiltere, 55 milyon 550 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 310 bin ile İtalya, 34 milyon 660 bin ile Meksika izledi.