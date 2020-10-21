Son Dakika: Aslı Enver, Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı! 'Koru'da gizli buluşma

Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Ben size işin gerçeğini anlatayım.
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Evet, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.
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Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.
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Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş. Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.
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Aşkını ilan etti
Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman ile 13 yıllık evliliğini 2017 yılında bitiren İpek Yönder yeni bir aşka yelken açmış. Rıfat Dedeman, boşanır boşanmaz estetik cerrah Evrim Uçkunkaya aşk yaşamaya başlamış, İpek Hanım ise sessizliğe bürünmüştü.İpek Yönder’in yeni sevgilisinin Emre Erdoğru olduğunu öğrendim. Sertifikalı profesyonel köpek eğitmeni olan Emre Bey’in köpeklerin eğitimi ve bakımını sağlayan kendine ait bir merkezi var. İpek Hanım, kendisinden 10 yaş küçük olan Erdoğru’da mutluluğu bulmuş gibi...Yazı birlikte geçiren çift, mutluluklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile tüm dostlarına duyurdu.
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Bu sefer ciddi
Genç işadamı, Süzer Holding Başkan Yardımcısı Baran Süzer, geçtiğimiz hafta İsrail gündemine oturdu! Çünkü Süzer, bir süredir tanınmış İsrailli top model Nibar Madar ile birlikte.
New York’ta yaşayan ünlü model, geçen hafta Türkiye’ye gelerek sevgilisiyle birlikte Kapadokya’ya gitmişti. Kapadokya’dan birbirinden güzel fotoğraflar paylaşan Madar’ın bu paylaşımları ülkesinde de büyük ilgi gördü.
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Uzun süredir kariyerini Amerika’da sürdüren Madar’ın Türkiye tatili devam ediyor. Baran Bey’in sahibi olduğu Ritz-Carlton Hotel’de kalan güzel model, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Bu arada aldığım duyumlara göre Nibar Madar, burada kalıcı gibi...
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New York’a yerleşti
Türk sinemasına bir dönem damgasını vuran Serpil Çakmaklı’nın, kendisi gibi oyuncu Yalçın Dümer’le evliliğinden olan kızı Merve Dümer, oyunculuk eğitimi için New York’a yerleşti.1993 yılında evlenen Serpil Çakmaklı-Yalçın Dümer çifti, iki yıl sonra boşanmış, sonrasında oldukça çekişmeli bir süreç geçirmişti. Şimdi 25 yaşında olan Merve Dümer de anne ve babasının izinden giderek oyuncu olmayı seçti.
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Türkiye’de birkaç yapımda rol aldıktan sonra New York’a gitmeye karar veren Merve Hanım, New York Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alıyor. Hem babası hem de annesiyle görüşmeyen Dümer, eğitim masraflarını karşılamak için de garsonluk yapıyormuş.Merve Hanım, anne ve babasının ismini kullanarak, çok daha kolay yoldan şöhret olmaktansa, zor olanı seçmiş. Kendisini hem tebrik ediyor hem de başarılar diliyorum...