Son Dakika: Aslı Enver, Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı! 'Koru'da gizli buluşma

Türkiye’de birkaç yapımda rol aldıktan sonra New York’a gitmeye karar veren Merve Hanım, New York Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alıyor. Hem babası hem de annesiyle görüşmeyen Dümer, eğitim masraflarını karşılamak için de garsonluk yapıyormuş.Merve Hanım, anne ve babasının ismini kullanarak, çok daha kolay yoldan şöhret olmaktansa, zor olanı seçmiş. Kendisini hem tebrik ediyor hem de başarılar diliyorum...