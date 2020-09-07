Son dakika... Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Bağışıklık oluşturuyor, yan etkisi yok...

Daha çok zaman gerekiyor Philippa Roxby, BBC Sağlık Muhabiri



"Cesaret verici" ve "Buraya kadar pek güzel" İngiltere'deki bilim insanlarından gelen bir kısım yorumlar. Açık olan şey ise aşının kullanılabilir hale gelebilmesi için hala uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu.