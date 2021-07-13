Son dakika... Aşıda eylül hedefi! 50 milyona en az bir doz

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma araştırmayı şu sözlerle değerlendirdi: “Çiçek virüsünde olduğu gibi aşılanma oranı yeryüzünde arttıkça virüs de dünyadan silinecek. Delta ve Lambda bu çalışma sonuçlarına göre öldürücülüğü azalmış gibi duruyor. Bu verilerde, İngiltere’nin nüfusunun büyük bölümünü aşılamasının da etkisi yüksek. Virüsün gidişatına dair tek korkumuz aşılama oranlarının az olduğu yerlerde, vaka sayıları artarsa iki farklı varyant rekombinant şekilde yeni ve daha öldürücü bir varyant oluşturması.”