Son dakika: Aşı sırası kimlere geldi? Gıda sektörü, kafe çalışanları, kuaför ve avukatlar ne zaman aşı olacak? Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!
Aşı sırası son dakika gelişmeler ile takip edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklamalar geldi. 40- 45 yaş, müzisyen ve dizi çalışanlarının ardından koronavirüs aşılama sürecinde yeni gruba geçildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, avukat, gıda sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile kuaför ve berberlerin aşılanmalarına başlanacağını bildirdi. Aşı sırası gelen meslek grupları, koronavirüs aşı randevularını Sağlık Bakanlığı'nın MHRS, e Nabız ekranı ya da ALO 182 hattı üzerinden alacaklar. Peki, avukatlar, gıda sektörü, kafe çalışanları ve kuaför ne zaman aşı olacak? İşte, aşı sırası gelen gruplarla ilgili detaylar.
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Aşı sırası gelen meslek grupları her geçen gün değişiyor. Sağlık Bakanı Koca, hafta başından itibaren aşılama takvimi kapsamına alınan yeni grupları bildirmeye devam ediyor. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren yani 11 Haziran Cuma gününden itibaren avukatların, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile kuaför ve berberlerin de aşı yaptırabileceklerini duyurdu. Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını açıklamıştı.
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AŞI SIRASI KİMLERE GELDİ?
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.
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BERBER VE KUAFÖRLER DE DAHİL EDİLDİ
Bir tweet daha atan Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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Yeni açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren aşı olabileceklerini bildirdi.
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AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu.
Bakan Koca salı günkü açıklamasında müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin çarşamba itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti.
Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yine çarşambadan itibaren aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.
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AŞI RANDEVUSUNU NASIL ALACAK?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.
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AŞILAMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılandı.Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapıldı.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.