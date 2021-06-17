Son dakika... Aşı seferberliğinde flaş gelişme: Bakan Koca duyurdu! Bugünden itibaren...
Son dakika haberine göre, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde dün 1 milyon 240 bin 311 kişiye aşı yapılarak rekor güncellendi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü Bilim Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı randevusuyla ilgili önemli gelişmeyi de aktardı. İşte ayrıntılar...
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Koronavirüsle savaşta en önemli silah olan aşıda Türkiye, her gün yeni bir rekor kırıyor. 3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkıyatlarla, günlük doz sayısı 1 milyon sınırını geçti. Gece geç saatlere kadar aşı kuyrukları oluşurken, mobil ekipler iş yerlerinde toplu aşılamalara başladı.
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Türkiye, aşılamaya ocak ayında başladı. Sağlık çalışanlarıyla start alan süreçte ilk aşamada Çin menşeili Sinovac aşısı kullanıldı. Çin’le yapılan anlaşma gereği 30 milyon aşı Türkiye’ye gelirken, 70 milyon için de anlaşma bulunuyor. Bu aşıların da yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Mart ayında ise Alman BioNTech aşılarının gelmeye başlamasıyla, yeni bir dönem açıldı. Son açıklanan rakamlara göre, bu ayın sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye’de olacak, bu miktarın yarısının da geldiği belirtiliyor. Bu gelişmeler de aşılamaya hız kazandırdı. Temmuz, ağustos ve eylülle birlikte toplamda 120 milyon doz BioNTech daha Türkiye’de olacak. Son olarak ise Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma imzalandı. Toplamda 50 milyon doz olacak aşının ilk teslimatlarının yapıldığı belirtiliyor, kısa bir süre içinde bu aşının da devreye alınması bekleniyor.
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BİR MİLYON SINIRI AŞILDI
Aşıların Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte, haziran en yoğun aşılamanın yapıldığı ay oldu. 13 Haziran’da hafta sonu olmasına karşın, 456 bin aşı yapıldı. 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 aşı vurulurken, hedefin 92 bin 494 aşı üstüne çıkıldı. 15 Haziran’da ise bir milyon sınırı aşıldı ve toplam yapılan aşı miktarı 1 milyon 240 bin 311’e çıktı. Önceki gün ve dün, vatandaşlar aşı karşıtlarının propagandalarına rağmen sağlık merkezlerine koştu. Gece saatlerinde bile aşı kuyrukları oluştu. Sağlıkçılar ise günde bir milyonu aşan aşılamada en özveriyle çalışan kesim oldu.
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DÜNYADA 11. SIRADAYIZ
Türkiye aşılamada, dünyada da birçok ülke arasından sıyrılarak 11’inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin önünde 37.8 milyon aşıyla Meksika yer alırken, birinci sırada 923 milyon aşıyla Çin, ikinci sırada 311 milyon aşıyla Amerika, 3’üncü sırada 255 milyon aşıyla Hindistan bulunuyor.
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RANDEVU ALANA AYNI GÜN AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım” dedi.
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ÇARKLAR DÖNSÜN DİYE
Bakan Koca’nın, önceki gün “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” açıklamasının ardından, yurdun dört bir yanında mobil sağlık ekipleri harekete geçti. Ülke genelindeki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde COVID-19 aşısı yapıldı.
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BAKAN KOCA DUYURDU! BUGÜNDEN İTİBAREN...
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın (bugün) itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz” dedi.
Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, özetle şunları söyledi:
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"“Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın (bugün) itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."
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YERLİ AŞIDA YENİ KABİLİYETLER
Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.
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"TEDBİRİ BIRAKMAYIN"
Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. COVID-19 bulduğu imkânları değerlendirme gücünü hâlâ koruyor. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman, riskin de en yüksek olduğu zamandır. Mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programımızdır. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam; Lütfen en kısa sürede aşınızı olun.”