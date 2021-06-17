Son dakika... Aşı seferberliğinde flaş gelişme: Bakan Koca duyurdu! Bugünden itibaren...

Türkiye, aşılamaya ocak ayında başladı. Sağlık çalışanlarıyla start alan süreçte ilk aşamada Çin menşeili Sinovac aşısı kullanıldı. Çin’le yapılan anlaşma gereği 30 milyon aşı Türkiye’ye gelirken, 70 milyon için de anlaşma bulunuyor. Bu aşıların da yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Mart ayında ise Alman BioNTech aşılarının gelmeye başlamasıyla, yeni bir dönem açıldı. Son açıklanan rakamlara göre, bu ayın sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye’de olacak, bu miktarın yarısının da geldiği belirtiliyor. Bu gelişmeler de aşılamaya hız kazandırdı. Temmuz, ağustos ve eylülle birlikte toplamda 120 milyon doz BioNTech daha Türkiye’de olacak. Son olarak ise Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma imzalandı. Toplamda 50 milyon doz olacak aşının ilk teslimatlarının yapıldığı belirtiliyor, kısa bir süre içinde bu aşının da devreye alınması bekleniyor.