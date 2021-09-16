Son dakika: Aşı olanlar için uyarı! İşte en riskli grup
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüsü inceleyen ABD'li bilim insanları aşı olanlar için yeni uyarılarda bulundu. Ekip aşı olup, koronavirüs kapması 2 kat fazla olan grubu açıkladı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 10 milyonlarca insana bulaştı, 5 milyona yakın kişi ise virüsün kurbanı oldu.
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Yaklaşık iki yıldır hayatlarımızın bir parçası olan salgın ile bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini bu virüsü anlamaya ayırmış durumda. Bu kampsam pek çok çalışmaya imza atıldı.
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Bu çalışmalar ile koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı ve bu sayede milyonlarca kişi kurtarıldı.
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O aşılardan birisi olan Moderna'nın verileri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile aşının etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.
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EN RİSKLİ GRUP
Fox News'ta yer alan habere göre, söz konusu araştırma ile aşı olan kişilerin hangilerinin koronavirüse yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Buna göre, geçen yıl aşılananların Kovid-19'a yakalanma olasılığı, yakın zamanda aşılananlardan iki kat daha fazla. Başka bir deyişle aşı tahmin edildiği gibi zaman içinde koruyuculuğunu yavaş yavaş kaybediyor.
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Söz konusu araştırma daha önce aşılananların (geçem yıl), daha sonra aşılananlara kıyasla Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 50 daha yüksek semptomatik atılım vakası oranına sahip olduğunu belirledi.
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Bu sonuçlar ülkede bir süredir devam eden üçüncü doz tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Ekip, verilerin üçüncü doz aşıya duyulan gereksinimi bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizdi.
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Bu sonucu destekleyen bir başka araştırma da İsrail'den geldi. İsrail'de yapılan araştırma ile üçüncü doz aşının etkisi netlik kazandı.
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Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tıp Merkezi'ndeki sağlık görevlileri, personeldeki antikor düzeylerini karşılaştırdı ve sonuçları dünya ile paylaştı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, üçüncü Pfizer koronavirüs aşısı, ikinci aşıdan 10 kat daha fazla antikor üretiyor.
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Hastane, araştırmalarının sürdüğünü ve bağışıklığın artmasının ne kadar sürdüğünü belirlemek için önümüzdeki aylarda bu araştırmada yer alan personelini izleyeceğinin altını çizdi.
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Pek çok bilim insanı Delta'nın dünya genelinde baskın tür olması ile üçüncü doz tavsiyesinde bulunuyor. Zira Delta'nın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu biliniyor.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...
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İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.
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Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
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KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ
PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi. Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.