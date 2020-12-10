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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 08:48 | 

Son dakika: Aşı ne zaman başlıyor? İlk aşı ne zaman vurulacak? Bakan Koca'dan açıklama

Aşı ne zaman vurulacak sorusuna yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları geldi. Çin'den gelen aşının yakın zamanda teslim edileceğini duyuran Bakan Koca, ilk aşının ne zaman vurulacağı ve kimlere ilk olarak aşılama yapılacağı konusunda detaylara değindi. Peki, aşı ne zaman başlıyor ve ilk aşı ne zaman vurulacak? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan alınan aşı detayları

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Aşı ne zaman vurulacak ve ilk kimlere vurulacak sorusu, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündemindeydi. Aşı haberleri konusundaki son gelişmelere değinen Bakan Koca, 'Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz.' açıklamasında bulundu. Diğer taraftan gündemde olan 'Aşı ne zaman vurulacak?' sorusuna da cevap veren Bakan Koca, süreç hakkında detaylı açıklamada bulundu. İşte, aşı ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve ilk aşı vurulacak kişi öncelikleri hakkında detaylar

2AŞI NE ZAMAN VURULACAK
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AŞI NE ZAMAN VURULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında ilk aşının vurulacağı tarihe değindi. Koca, "Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak." ifadesinde bulundu.

3KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK
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KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.

4KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU OLACAK MI
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KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU OLACAK MI?

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum.

5KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK
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KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK?

İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.

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