Son dakika: Aşı ne zaman başlıyor? İlk aşı ne zaman vurulacak? Bakan Koca'dan açıklama

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK? Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.