Son dakika: Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken aşı karşıtlarının argümanını çürütecek çok önemli bir haber geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
2
Çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
3
Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.
4
AŞI KARŞITLARINA KÖTÜ HABER
Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.
5
Son dönemde pek çok aşı karşıtı grup aşıların nörolojik komplikasyonlara neden olduğunu belirterek paylaşımlarda bulunuyordu. Bilim insanları bu konuda hayli korkutucu sonuçlara ulaştı.
6
Daha önce araştırmalar, çoğunlukla İngiltere'de kullanılan AstraZeneca aşısı olan kişilerin ilk dozlarını aldıktan sonraki 28 gün içinde son derece nadir görülen nörolojik yan etkiler geliştirdikleri sonucuna ulaşmıştı.
7
Söz konusu çalışmalar ile AstraZeneca aşısı sonrası Bell paralizisi, Guillain-Barre sendromu ve hemorajik inme dahil olmak üzere nadir görülen nörolojik komplikasyonlar belirlenmişti.
8
OXFORD SON NOKTAYI KOYDU
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları aşı olmayanların çok daha büyük bir risk ile karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı.
9
Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, söz konusu komplikasyonlar virüse yakalanılması durumunda 4 kat daha fazla görülüyor.
10
Aşıların virüse yakalanma ihtimalini ciddi şekilde azalttığının altını çizen bilim insanları bu sonuçlar ışığında aşı olmayanların nörolojik yan etkiler ile karşı karşıya kalmalarının 4 lat fazla olduğunun altını çiziyor.
11
HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Halihazırda kullanımda olan koronavirüs aşılarının Delta'ya olan etkisini mercek altında alan bilim insanları en etkili aşıyı açıkladı. Yeni çalıma ile aşıdaki liste değişti.
12
ABD'de 50 binden fazla hasta incelenerek yapılan araştırma ile Delta'ya karşı en etkili aşının Moderna olduğu saptandı. Aynı araştırmaya göre, Pfizer'ın ürettiği aşı ikinci sırada yer aldı. Daha önce yapılan araştırmalar da bu aşı ilk sırada yer alıyordu.
13
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
14
Peicheng, yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
15
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.