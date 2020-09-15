Son dakika asgari ücret haberleri: Hesaplama son 4 ayda değişiyor!
Asgari ücret hesaplamaları yılın belirli dönemlerinde değişiklik gösterebilmekte, bu nedenle çalışanın herhangi bir kayıp ile karşı karşıya kalmaması için belirli oranlarda hesaplama değişikliğine gidilmektedir. Bu noktada Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) artırılması, çalışanın asgari ücret üzerinden kayıp yaşamasına engel oluyor. Peki, bu aşamalarda asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte, asgari ücret hesaplama sürecinde o detaylar
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Asgari ücret hesaplaması hususunda eylül ayı ile birlikte son 4 ayın hesaplaması değişiyor. Bunun nedeni ise asgari ücretlinin vergi dilimine girmesi dolayısıyla maaşında yaşanan eksilmenin önüne geçmek. Peki, asgari ücret hesaplaması için atılan adımlar nelerdir? İşte, asgari ücret hesaplaması hakkında Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık'ın yapmış olduğu açıklamalar;
Şimdi; eylül ayıyla birlikte hesaplama değişiyor. Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15’den, bir kısmı yüzde 20’den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20’den (daha yüksek orandan) vergilenecek.Vergideki artış tutarı, normalde net ücrette de düşüşe neden olur. Ancak asgari ücretli için bu vergi artışının net maaştaki düşüşüne devlet müdahale ediyor. Asgari ücretlinin net maaşının yıl boyu aynı kalması sağlanıyor.
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Devletin müdahalesi; Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) artırılması yoluyla oluyor. Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar (net maaştaki azalış kadar) daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş oluyor. AGİ’deki artıştan dolayı işverene de bir yük binmiyor. İşveren çalışanına ödediği AGİ’yi, kendi ödeyeceği vergiden düşüyor. Aşağıdaki tablodan görülebilir. İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükseliyor. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
İşveren tarafından çalışana AGİ ödemesi yapılabilmesi için çalışanın bordrosunda gelir vergisi kesintisi görünmesi gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alan çalışanlardan gelir vergisi kesilmediğinden bu çalışanlara AGİ ödenmesi de mümkün olamıyor. Zaten çalışanlara KÇÖ ödemesi de, işverenleri tarafından değil, İŞKUR tarafından ödeniyor.
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Yukarıdaki tabloda bekâr asgari ücretlinin AGİ tutarı dikkate alınarak net asgari ücret 2.324 lira olarak hesaplanıyor.Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı AGİ tutarı da artıyor. Dolayısıyla eş ve çocuktan dolayı net asgari ücret de en fazla 154,50 liraya kadar (AGİ kaynaklı) daha yüksek hesaplanabiliyor.