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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 09:29 | 

Son dakika... Arsa alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

Gayrimenkul yatırımından uzun vadede kazanç sağlamak istiyorsanız, kısa zamanda gelir beklentiniz yoksa ve riski yüksek, getirisi yüksek bir yatırım arıyorsanız arsa yatırımı sizin için uygun olabilir. Fakat arsa yatırımı dikkatli araştırma gerektirir. İşte arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

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1
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Eğer kısa vadede gelir kazanma ihtiyacınız yoksa, 15-20 yıl gibi uzun vadede kazanmak istiyorsanız arsa yatırımı sizin için uygun olacaktır. Arsa yatırımı için özellikle yeni gelişmekte olan bölgeler daha uygun olacaktır.

2
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Endeksa'nın haberine göre arsa fiyatını etkileyen unsurlar şunlar;

Toplam büyüklük

Arsa payı ve mülkiyet yapısı

3
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Arsanın yeri, konumu, çevre gelişimi, ulaşım imkanları

Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli

4
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Arsanın biçimi, boyutu, topografyası, zemin durumu gibi özellikleri

İmar durumu

5
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Arsanın bulunduğu bölgedeki imar planları

Arazi kısıtları olup olmadığı

6
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Arsa yatırımında üç temel evreden bahsetmek mümkün; doğru bölgenin tespiti ve satın alınması, arsanın satışa en uygun zamana kadar bekletilmesi ve satışın yapılması.

7
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Arsa yatırımı yaparken şunları dikkatli araştırmak gerekir:

8
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Arsa almadan önce yerini mutlaka görün ve çevresini, zeminini inceleyin,Satın almak istediğiniz arsanın imar durumunu araştırın,

9
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Arsanın tapu senedini kadastral açıdan kontrol ederek ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsa ile aynı olduğundan emin olun,

10
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Arsanın imar planını kontrol edin, imarsız bir parselse ilgili belediyenin imar konusunda hazır olup olmadığını öğrenin,

11
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Arsanın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü’ne giderek mülkiyet haklarını sınırlayacak bir kısıtlama olup olmadığını kontrol edin,

12
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Belediyeden geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu olup olmadığını kontrol edin.

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