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Hürriyet
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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 07:11 | 

Son dakika... Arayış başladı... Kiralık ev fiyatları hangi ilde ne kadar?

Üniversiteler için tercih dönemi sona erdi. Koronavirüs nedeniyle üniversitlerin ne zaman açılacağı netleşmese de, binlerce öğrenci ev arayışına girecek. Kiralar 600 TL ile 3 bin 200 TL arasında değişirken, eğer virüs nedeniyle uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kiralık evlere talebin düşebileceği ifade ediliyor.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
1
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YAKLAŞIK 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih süreci sona erdi. Henüz pandemi nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmasa da, üniversiteyi kazanan öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrencilerin bir kısmı yurtlara yerleşecek, bir kısmı ise ailesinin yanında kalmaya devam edecek. Ancak farklı bir şehirde üniversite kazanan binlerce öğrenci ise ev kiralama yoluna gidecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri hem bütçelerine uygun hem de okullarına en yakın evi bulmak için yoğun bir arama sürecine girecek.

2600 TL’DEN BAŞLIYOR
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600 TL’DEN BAŞLIYOR

TSKB Gayrimenkul Değerleme de 26 ilde üniversite öğrencilerince tercih edilen 72 bölge için, 2+1 tipli, yaklaşık 100 metrekare standart tarzda dairelerde kiraları araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre üniversitelilerin ev kirası olarak ayıracakları bütçe ortalama 100 metrekare bir daire baz alındığında 600 lira ile 3 bin 200 lira arasında değişecek.

3İSTANBUL İLK SIRADA
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İSTANBUL İLK SIRADA

En yüksek kira bedelini İstanbul’da yaşayanlar ödeyecek. Öğrencilerin en çok tercih ettiği İlçelerden Beşiktaş’ta 100 metrekare daire için ortalama kira bedeli 3 bin 200 lira. Aynı tip daire için Kadıköy’de 3 bin 100 lira, Bakırköy’de 2 bin 500 lira, Kartal’da 1.850 lira, Avcılar’da ise 1.375 lira ödemesi gerekecek. İstanbul’dan sonra en fazla kira talep edilen evler İzmir’de yer alıyor. İzmir’de 100 metrekare bir ev tutan öğrencilerin kirası 1.100 lira ile 2 bin 200 lira arasında değişecek. Ankara’da ise kira ortalaması ilçesine göre değişmekle birlikte 1200 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar yükseliyor.

4EN UCUZ ESKİŞEHİR
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EN UCUZ ESKİŞEHİR

Araştırmaya göre öğrencilerin en ucuz daire tutabileceği üniversite şehir ise Eskişehir. Bu ilde eğitim görecek öğrenciler 100 metrekare bir evi 600 liraya kiralayabilecek. 100 metrekare evin ortalama kirasının 1000 liranın altında olduğu diğer iller ise Adana, Kahramanmaraş, Trabzon, Kırıkkale, Sivas, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Malatya, Osmaniye, Nevşehir, Erzurum.

51 yılda kiralar ne kadar arttı
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1 yılda kiralar ne kadar arttı?

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan çalışmaya göre son 1 yılda üniversite bölgelerinde en fazla kira artışı yüzde 17.79 oranla Antalya’da oldu. Diğer illerde kira artışları ise şöyle; Kahramanmaraş yüzde 12.50, Mersin yüzde 11.33, Adana yüzde 10.97, Hatay yüzde 9.52, İzmir yüzde 8.34, aydın yüzde 8.01, Trabzon yüzde 7.98, İstanbul yüzde 7.86, Muğla yüzde 6.97, Konya yüzde 6.36, Ankara yüzde 4.60.

6Ev kiralamada korona etkisi
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Ev kiralamada korona etkisi

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs öğrencilerin kiralama taleplerinde etkili olacak. Kısmi olarak uzaktan eğitime geçilmesi durumunda kısa süreli konaklama tercihlerine yönelimin artma ihtimali bulunuyor. Uzaktan eğitimin önümüzdeki dönem de devam etmesi durumunda ise öğrencilerin taleplerinin büyük bir oranda düşmesi sonucu kira değerlerinde aşağı yönlü bir revizyon olabileceği öngörülüyor.

7Bunlara dikkat
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Bunlara dikkat!

- Aradığınız evi bulunda kira kontratını mutlaka yapın. Sözlü anlaşmayla yetinmeyin

- Kira rakamına yaklaşan ek bir masrafla karşılaşmamak için aidatı mutlaka sorun

-Öncelikli tercihiniz okulunuza yakın evler olsun. Ulaşım süresini ve ulaşım giderlerini de hesaplayın.

-Isınma şekli, dairenin eşyalı ya da eşyasız olması, onarım ihtiyacının bulunup bulunmaması gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

-Evde bir kaç kişi kalacaksa herkese bir oda düşmesine özen gösterin

8
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İL: İZMİR

İLÇE: ÇİĞLİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.000

2020 KİRASI (100 M2 EV): 2.200

İL: İZMİR

İLÇE: ÇİĞLİ/KENT 2 MAH

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.300

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.500

İL: İZMİR

İLÇE: MENEMEN/SEYREK MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.000

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.100

9
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İL: İZMİR

İLÇE: MENEMEN/30 AĞUSTOS MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.200

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.250

İL: İZMİR

İLÇE: MENEMEN/ULUKENT MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.350

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.400

İL: İZMİR

İLÇE: BUCA/TINAZTEPE, KURUÇEŞME, YILDIZ, ADATEPE, ATATÜRK MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.100

2020 KİRASI (100 M2 EV): 2.150

10
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İL: İZMİR

İLÇE: BORNOVA/MEVLANA

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.800

2020 KİRASI (100 M2 EV): 2.000

İL: İZMİR

İLÇE: BORNOVA/KAZIMDİRİK MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.000

2020 KİRASI (100 M2 EV): 2.200

11
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İL: ANKARA İLÇE: YENİMAHALLE/GAZİ MAH. 2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.200 2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.250İL: ANKARA İLÇE: ÇANKAYA/BAHÇELİEVLER 2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.700 2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.800İL: ANKARA İLÇE: ÇANKAYA/EMEK 2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.600 2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.600

12
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İL: ANKARA İLÇE: ÇANKAYA/YAŞAMKENT 2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.650 2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.750İL: ANKARA İLÇE: ÇANKAYA/CEBECİ 2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.150 2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.200İL: ANKARA İLÇE: ÇANKAYA/100.YIL 2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.400 2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.500

13
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İL: İSTANBUL

İLÇE: AVCILAR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.450

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.575

İL: İSTANBUL

İLÇE: BAKIRKÖY

2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.300

2020 KİRASI (100 M2 EV): 2.500

14
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İL: İSTANBUL

İLÇE: KARTAL

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.800

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.850

İL: İSTANBUL

İLÇE: KADIKÖY

2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.800

2020 KİRASI (100 M2 EV): 3.100

İL: İSTANBUL

İLÇE: BEŞİKTAŞ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.950

2020 KİRASI (100 M2 EV): 3.200

15ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİNDE EV KİRALARI
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ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİNDE EV KİRALARI

İL: BURSA

İLÇE: 23 NİSAN MAHALLESİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.650

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.750

İL: BURSA

İLÇE: GÖRÜKLE

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.000

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.050

16
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İL: GAZİANTEP

İLÇE: ŞAHİNBEY

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.550

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1550

İL: GAZİANTEP

İLÇE: ŞEHİTKAMİL

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.550

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.450

17
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İL: ADANA

İLÇE: ÇUKUROVA

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.500

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.700

İL: ADANA

İLÇE: SEYHAN

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.200

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.450

18
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İL: ADANA

İLÇE: SARIÇAM

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.200

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.250

İL: ADANA

İLÇE: YÜREĞİR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 900

2020 KİRASI (100 M2 EV): 950

19
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İL: HATAY

İLÇE: ANTAKYA

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.050

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.150

İL: MERSİN

İLÇE: YENİŞEHİR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.300

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.450

İL: MERSİN

İLÇE: MEZİTLİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.350

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.500

20
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İL: TRABZON

İLÇE: ORTAHİSAR/PELİTLİ MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 800

2020 KİRASI (100 M2 EV): 850

İL: TRABZON

İLÇE: ORTAHİSAR/ÜNİVERSİTE MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 825

2020 KİRASI (100 M2 EV): 900

İL: TRABZON

İLÇE: ORTAHİSAR/BOSTANCI MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 800

2020 KİRASI (100 M2 EV): 850

21
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İL: TRABZON

İLÇE: AKÇABAT/SÖĞÜTLÜ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 750

2020 KİRASI (100 M2 EV): 825

İL: TRABZON

İLÇE: AKÇABAT/YILDIZLI

2019 KİRASI (100 M2 EV): 700

2020 KİRASI (100 M2 EV): 750

22
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İL: KIRIKKALE

İLÇE: MERKEZ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 750

2020 KİRASI (100 M2 EV): 750

İL: KIRIKKALE

İLÇE: YAHŞİHAN

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.000

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.050

İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: TEPEBAŞI/ESKİBAĞLAR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 825

2020 KİRASI (100 M2 EV): 850

23
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İL: KAHRAMANMARAŞ

İLÇE: ONİKİŞUBAT

2019 KİRASI (100 M2 EV): 800

2020 KİRASI (100 M2 EV): 900

İL: TRABZON

İLÇE: ORTAHİSAR/KALKINMA MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 850

2020 KİRASI (100 M2 EV): 925

İL: TRABZON

İLÇE: ORTAHİSAR/KONAKLAR MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 900

2020 KİRASI (100 M2 EV): 975

24
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İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: TEPEBAŞI/YENİBAĞLAR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 850

2020 KİRASI (100 M2 EV): 850

İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: TEPEBAŞI/GÜLLÜK

2019 KİRASI (100 M2 EV): 750

2020 KİRASI (100 M2 EV): 800

İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: TEPEBAŞI/ŞİRİNTEPE

2019 KİRASI (100 M2 EV): 600

2020 KİRASI (100 M2 EV): 610

25
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İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: TEPEBAŞI/BAHÇELİEVLER

2019 KİRASI (100 M2 EV): 750

2020 KİRASI (100 M2 EV): 800

İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: TEPEBAŞI/SÜTLÜCE

2019 KİRASI (100 M2 EV): 550

2020 KİRASI (100 M2 EV): 600

İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: ODUNPAZARI/BÜYÜKDERE

2019 KİRASI (100 M2 EV): 650

2020 KİRASI (100 M2 EV): 650

26
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İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: ODUNPAZARI/GÖZTEPE

2019 KİRASI (100 M2 EV): 710

2020 KİRASI (100 M2 EV): 710

İL: SİVAS

İLÇE: MERKEZ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 850

2020 KİRASI (100 M2 EV): 850

İL: DİYARBAKIR

İLÇE: YENİŞEHİR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 900

2020 KİRASI (100 M2 EV): 910

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İL:DİYARBAKIR

İLÇE: BAĞLAR

2019 KİRASI (100 M2 EV): 850

2020 KİRASI (100 M2 EV): 850

İL: KAYSERİ

İLÇE: MELİKGAZİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 900

2020 KİRASI (100 M2 EV): 950

İL: KAYSERİ

İLÇE: KOCASİNAN

2019 KİRASI (100 M2 EV): 700

2020 KİRASI (100 M2 EV): 725

İL: ŞANLIURFA

İLÇE: EYYÜBİYE

2019 KİRASI (100 M2 EV): 650

2020 KİRASI (100 M2 EV): 650

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İL: ÇORUM

İLÇE: MERKEZ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 675

2020 KİRASI (100 M2 EV): 675

İL: MALATYA

İLÇE: BATTALGAZİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 700

2020 KİRASI (100 M2 EV): 750

İL: MALATYA

İLÇE: YEŞİLYURT

2019 KİRASI (100 M2 EV): 670

2020 KİRASI (100 M2 EV): 700

İL: KONYA

İLÇE: SELÇUKLU

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.000

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.100

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İL: KONYA

İLÇE: MERAM

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.100

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.150

İL: KONYA

İLÇE: SELÇUKLU-BOSNA

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.100

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.150

İL: OSMANİYE MERKEZ

İLÇE:

2019 KİRASI (100 M2 EV): 650

2020 KİRASI (100 M2 EV): 670

İL: NEVŞEHİR

İLÇE: MERKEZ

2019 KİRASI (100 M2 EV):700

2020 KİRASI (100 M2 EV): 700

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İL: ERZURUM

İLÇE: YAKUTİYE



2019 KİRASI (100 M2 EV): 8502020 KİRASI (100 M2 EV): 900

İL: ANTALYA

İLÇE: KEPEZ-KÜLTÜR MAHALLESİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.100

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.300

İL: ANTALYA

İLÇE: MURATPAŞA-MELTEM MAHALLESİ

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.150

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.350

İL: AYDIN

İLÇE: ZAFER MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.200

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.300

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İL: AYDIN

İLÇE: GÜZEL HİSAR, KURTULUŞ, CUMHURİYET MAH

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.300

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.400

İL: DENİZLİ

İLÇE: ASMALI EVLER, BAĞBAŞI MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.250

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.250

İL: DENİZLİ

İLÇE: İNCİLİ PINAR MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.100

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.000

İL: DENİZLİ

İLÇE: KINIKLI, MEHMETCİH MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.700

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.900

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İL: MUĞLA

İLÇE: KÖTEKLİ MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.600

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.700

İL: MUĞLA

İLÇE: EMİR BEYAZIT, NUSRETTİN MAH.

2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.300

2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.400

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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