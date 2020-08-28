Son dakika... Arayış başladı... Kiralık ev fiyatları hangi ilde ne kadar?
Üniversiteler için tercih dönemi sona erdi. Koronavirüs nedeniyle üniversitlerin ne zaman açılacağı netleşmese de, binlerce öğrenci ev arayışına girecek. Kiralar 600 TL ile 3 bin 200 TL arasında değişirken, eğer virüs nedeniyle uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kiralık evlere talebin düşebileceği ifade ediliyor.
YAKLAŞIK 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih süreci sona erdi. Henüz pandemi nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmasa da, üniversiteyi kazanan öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrencilerin bir kısmı yurtlara yerleşecek, bir kısmı ise ailesinin yanında kalmaya devam edecek. Ancak farklı bir şehirde üniversite kazanan binlerce öğrenci ise ev kiralama yoluna gidecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri hem bütçelerine uygun hem de okullarına en yakın evi bulmak için yoğun bir arama sürecine girecek.
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600 TL’DEN BAŞLIYOR
TSKB Gayrimenkul Değerleme de 26 ilde üniversite öğrencilerince tercih edilen 72 bölge için, 2+1 tipli, yaklaşık 100 metrekare standart tarzda dairelerde kiraları araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre üniversitelilerin ev kirası olarak ayıracakları bütçe ortalama 100 metrekare bir daire baz alındığında 600 lira ile 3 bin 200 lira arasında değişecek.
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İSTANBUL İLK SIRADA
En yüksek kira bedelini İstanbul’da yaşayanlar ödeyecek. Öğrencilerin en çok tercih ettiği İlçelerden Beşiktaş’ta 100 metrekare daire için ortalama kira bedeli 3 bin 200 lira. Aynı tip daire için Kadıköy’de 3 bin 100 lira, Bakırköy’de 2 bin 500 lira, Kartal’da 1.850 lira, Avcılar’da ise 1.375 lira ödemesi gerekecek. İstanbul’dan sonra en fazla kira talep edilen evler İzmir’de yer alıyor. İzmir’de 100 metrekare bir ev tutan öğrencilerin kirası 1.100 lira ile 2 bin 200 lira arasında değişecek. Ankara’da ise kira ortalaması ilçesine göre değişmekle birlikte 1200 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar yükseliyor.
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EN UCUZ ESKİŞEHİR
Araştırmaya göre öğrencilerin en ucuz daire tutabileceği üniversite şehir ise Eskişehir. Bu ilde eğitim görecek öğrenciler 100 metrekare bir evi 600 liraya kiralayabilecek. 100 metrekare evin ortalama kirasının 1000 liranın altında olduğu diğer iller ise Adana, Kahramanmaraş, Trabzon, Kırıkkale, Sivas, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Malatya, Osmaniye, Nevşehir, Erzurum.
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1 yılda kiralar ne kadar arttı?
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan çalışmaya göre son 1 yılda üniversite bölgelerinde en fazla kira artışı yüzde 17.79 oranla Antalya’da oldu. Diğer illerde kira artışları ise şöyle; Kahramanmaraş yüzde 12.50, Mersin yüzde 11.33, Adana yüzde 10.97, Hatay yüzde 9.52, İzmir yüzde 8.34, aydın yüzde 8.01, Trabzon yüzde 7.98, İstanbul yüzde 7.86, Muğla yüzde 6.97, Konya yüzde 6.36, Ankara yüzde 4.60.
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Ev kiralamada korona etkisi
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs öğrencilerin kiralama taleplerinde etkili olacak. Kısmi olarak uzaktan eğitime geçilmesi durumunda kısa süreli konaklama tercihlerine yönelimin artma ihtimali bulunuyor. Uzaktan eğitimin önümüzdeki dönem de devam etmesi durumunda ise öğrencilerin taleplerinin büyük bir oranda düşmesi sonucu kira değerlerinde aşağı yönlü bir revizyon olabileceği öngörülüyor.
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Bunlara dikkat!
- Aradığınız evi bulunda kira kontratını mutlaka yapın. Sözlü anlaşmayla yetinmeyin
- Kira rakamına yaklaşan ek bir masrafla karşılaşmamak için aidatı mutlaka sorun
-Öncelikli tercihiniz okulunuza yakın evler olsun. Ulaşım süresini ve ulaşım giderlerini de hesaplayın.
-Isınma şekli, dairenin eşyalı ya da eşyasız olması, onarım ihtiyacının bulunup bulunmaması gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
-Evde bir kaç kişi kalacaksa herkese bir oda düşmesine özen gösterin
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İL: İZMİR
İLÇE: ÇİĞLİ
2019 KİRASI (100 M2 EV): 2.000
2020 KİRASI (100 M2 EV): 2.200
İL: İZMİR
İLÇE: ÇİĞLİ/KENT 2 MAH
2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.300
2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.500
İL: İZMİR
İLÇE: MENEMEN/SEYREK MAH.
2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.000
2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.100
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İL: İZMİR
İLÇE: MENEMEN/30 AĞUSTOS MAH.
2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.200
2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.250
İL: İZMİR
İLÇE: MENEMEN/ULUKENT MAH.
2019 KİRASI (100 M2 EV): 1.350
2020 KİRASI (100 M2 EV): 1.400
İL: İZMİR
İLÇE: BUCA/TINAZTEPE, KURUÇEŞME, YILDIZ, ADATEPE, ATATÜRK MAH.